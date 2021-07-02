2 июля 2021 г., 18:55

Команда Дональда Трампа запускает тот самый обещанный социальный сервис, который должен стать альтернативой Twitter и Facebook для поклонников экс-президента. Официальный запуск планируется на 4 июля (ну, понятно, что символично, в День независимости). Сервис будет предоставлять возможность импорта из Twitter и, как утверждается, ставит своей целью защищать здравый смысл, свободу слова и бороться против технологических монополий.

Руководит сервисом бывший пресс-секретарь Трампа Джейсон Миллер. Но пока неизвестно, будет ли пользоваться сервисом сам Трамп. Команда уверяет, что для этого все готово, но решение должен принять сам экс-президент.

Попытка номер 2

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