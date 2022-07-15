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Gartner: глобальний ринок інформаційних технологій у 2022 році перевищить 4,5 трлн дол.

15 июля 2022 г., 13:35

Компанія Gartner надала новий прогноз щодо глобального ринку інформаційних технологій.

У поточному році, як вважають аналітики компанії, галузь продемонструє зростання приблизно на 3% у грошовому вимірі. Мова йде про витрати у сфері різноманітних електронних пристроїв, ПЗ, рішень для ЦОД та комунікаційних сервісів.

Прогнозується, що у 2022 р. глобальні витрати у сфері IT досягнуть 4,53 трлн дол. Щодо розподілення між сегментами, з них 1,46 трлн дол. припаде на комунікаційнійні сервіси, ще 1,28 трлн дол. - на сферу різноманітних IT-сервісів.

Треба зазначити, у 2021 р. витрати у галузі становили 4,40 трлн дол., що приблизно на 10,2% більше у порівнянні з попереднім роком.

Gartner прогнозує, що у майбутньому зростання галузі продовжиться більш значними темпами - у 2023 р. збільшення витрат буде на 6,1 % до 4,81 трлн дол.

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