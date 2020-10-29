AMD представила графику Radeon RX 6000 на базе архитектуры RDNA 2

29 октября 2020 г., 13:45

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Объявленные AMD видеокарты Radeon RX 6000-й серии включают в себя модели Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT, а также новый флагман Radeon RX 6900 XT. Они построены на архитектуре AMD RDNA 2.

Заявлено, что она обеспечивает до двух раз более высокую производительность в избранных играх на примере видеокарты AMD Radeon RX 6900 XT по сравнению с видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT, построенной на архитектуре AMD RDNA1, и до 54% более высокую производительность на ватт на примере видеокарты AMD Radeon RX 6800 XT по сравнению с видеокартой AMD Radeon RX 5700 XT, построенной на том же 7-нм техпроцессе.



Сообщается, что AMD RDNA 2 предлагает ряд инноваций, в том числе применение передовых технологий энергосбережения в высокопроизводительных вычислительных блоках для повышения энергоэффективности до 30% на цикл на каждый блок, а также использование высокоскоростных методик проектирования для обеспечения прироста частоты до 30% при том же уровне мощности. Кроме того, в ней реализована новая технология AMD Infinity Cache, которая обеспечивает увеличение пропускной способности до 2,4 раз по сравнению с архитектурными решениями AMD RDNA на базе GDDR6.

Видеокарты AMD Radeon RX 6000-й серии поддерживают интерфейс PCIe 4.0 с высокой пропускной способностью и оснащены 16 ГБ памяти GDDR6 для работы с самыми требовательными 4К-нагрузками сегодня и в будущем. Среди ключевых технологий и возможностей новинок, в частности, отмечается AMD Infinity Cache — высокопроизводительный кэш данных последнего уровня, подходящий для игр с разрешением 4K и 1440p с наивысшим уровнем детализации. Кэш-память объемом 128 МБ прямо на кристалле значительно сокращает задержки и энергопотребление, обеспечивая более высокую общую игровую производительность по сравнению с традиционными архитектурными решениями.

AMD Smart Access Memory — эксклюзивная технология для систем с процессорами AMD Ryzen 5000-й серии, материнскими платами AMD B550 и X570 и видеокартами Radeon RX 6000-й серии. Она обеспечивает процессорам AMD Ryzen больший доступ к высокоскоростной графической памяти GDDR6, ускоряя обработку процессором и обеспечивая прирост производительности до 13% на видеокарте AMD Radeon RX 6800 XT в Forza Horizon 4 при 4K в сочетании с новой настройкой разгона в режиме Rage Mode одним щелчком мыши.

Новые видеокарты выполнены в размере для стандартных корпусов с длиной 267 мм и 2×8 стандартными 8-контактными разъемами питания, которые предназначены для работы с существующими блоками питания 650-750 Вт. Это позволяет модернизировать существующие ПК большого и малого форм-факторов без дополнительных затрат.

Максимальная поддержка DirectX 12 в представленных видеокартах обеспечивает сочетание эффектов трассировки лучей, вычислений и растровых эффектов, таких как DirectX Raytracing (DXR) и Variable Rate Shading, чтобы поднять игры на новый уровень реалистичности.

Добавив к каждому вычислительному устройству высокопроизводительный фиксированный движок ускорителя лучей, видеокарты на базе AMD RDNA 2 оптимизированы для обеспечения реалистичности освещения, теней и отражений в реальном времени с помощью DXR. В паре с AMD FidelityFX, которая обеспечивает гибридный рендеринг, разработчики могут комбинировать растровые и лучевые эффекты для обеспечения оптимального сочетания качества изображения и производительности.

AMD FidelityFX — набор инструментов с открытым исходным кодом для разработчиков игр, доступный на AMD GPUOpen. Он содержит набор эффектов освещения, тени и отражения, которые облегчают разработчикам добавление высококачественных пост-процессных эффектов, которые делают игры красивыми и при этом обеспечивают оптимальный баланс визуальной точности и производительности.

Variable Rate Shading (VRS) — динамическое уменьшение степени затенения для различных областей кадра, не требующих высокого уровня визуальной детализации, для обеспечения более высокого уровня общей производительности при практически незаметном изменении качества изображения.

Будущая поддержка API DirectStorage обеспечивает молниеносную загрузку и высокое качество текстур за счет устранения низкой пропускной способности, связанной с API для хранения данных, и ограничениями производительности процессора.



Простые предустановки одним щелчком мыши в ПО Radeon помогают пользователям извлечь максимум пользы из своей видеокарты. Предустановки включают в себя новый стабильный режим разгона Rage Mode, который использует дополнительный доступный объем оверклокинга для повышения игровой производительности.



Radeon Anti-Lag — значительно сокращает задержку вывода на экран и обеспечивает конкурентное преимущество в игровом процессе.

Ожидается, что видеокарты AMD Radeon RX 6800 и Radeon RX 6800 XT будут доступны в розничных магазинах и на сайте AMD.com, начиная с 18 ноября 2020 года, по рекомендованной розничной цене в $579 и $649 соответственно. Заявлено, что видеокарта AMD Radeon RX 6900 XT будет доступна с 8 декабря 2020 г за $999.

Видеокарты AMD Radeon RX 6800 и RX 6800 XT также будут доступны у партнеров AMD Board, включая ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE и XFX, начиная с ноября 2020 года.



Модель

Кол-во вычислительных блоков

GDDR, (ГБ)

Частота в режиме Game (МГц)

Частота в режиме Boost (МГц)

Разрядность шины памяти, (бит)

Объем Infinity Cache, (МБ)

AMD Radeon RX 6900 XT

80

16

2015

до 2250

256

128

AMD Radeon RX 6800 XT

72

16

2015

до 2250

256

128

AMD Radeon RX 6800

60

16

1815

до 2105

256

128

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