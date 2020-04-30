По итогам квартала Microsoft получила 35 млрд долл.

30 апреля 2020 г., 14:15

Компания Microsoft сообщила о результатах по итогам третьего квартала своего 2020 финансового года.



Квартальный доход вырос в годовом измерении на 15% до 35 млрд долл. Прогноз аналитиков в среднем был на уровне 33,76 млрд долл.



Как отмечается в отчете компании, пандемия COVID-19 оказала минимальное влияние на доходность компании.



Операционная прибыль Microsoft поднялась на четверть до 12,9 млрд долл., чистая прибыль выросла на 26% - до 10,7 млрд долл. (или 1,40 долл. в расчете на одну акцию).



Доход по направлению Intelligent Cloud, в которое входит сервис Azure, вырос на 27% до 12,281 млрд долл.



Второе по объемам выручки подразделение компании Productivity and Business Processes, включающее разработку и продажи Office, получило прирост дохода на 15% - 11,743 млрд долл. При этом, как отмечается, продажи LinkedIn выросли на 21%.



Направление More Personal Computing, куда входит бизнес, связанный с Windows, Xbox и платформ Surface, увеличило выручку лишь на 3% до 10,997 млрд.



Согласно прогнозам Microsoft в следующем квартале ожидается оборот на уровне 35,85-36,8 млрд долл.



На данный момент Microsoft имеет самую большую капитализацию на рынке — 1,35 млрд долл.

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