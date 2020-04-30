Вышел обновлённый дистрибутив Linux Fedora

30 апреля 2020 г., 13:35

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Red Hat сообщила о выходе новейшей версии открытого комьюнити-дистрибутива Linux, который, благодаря сотрудничеству с Lenovo, вскоре появится в составе брендовых ноутбуков Thinkpad P1 Gen2, Thinkpad P53 и Thinkpad X1 Gen8.

Подобно его предшественникам, как заявил руководитель проекта Fedora, Мэтью Миллер (Matthew Miller), это релиз вобрал в себя всё новое и лучшее, что сообщество открытого ПО может предложить программистам.

Хотя есть также Fedora Server, Fedora IoT и новая Fedora CoreOS для контейнерных рабочих нагрузок, основное внимание привлечено к новому дистрибутиву для десктопов, Fedora Workstation. Это новое решение использует ядро Linux Kernel 5.6, включает поддержку VPN WireGuard и USB4. Базовой экранной оболочкой для десктопов в Fedora 32 выбран GNOME 3.36 — релиз, который работает быстрее и получил много усовершенствований, включая более чистый интерфейс, улучшенное управление шрифтами и возможность видеть вводимый пароль, а не цепочку звездочек.

По умолчанию теперь вместо Shotwell предустанавливается GNOME Photos, вместо Evolution — Geary и GNOME Calendar, а вместо Rhythmbox — GNOME Music. Почтовым клиентом по прежнему остаётся, наверное, самая популярная такая программа, Mozilla Thunderbird, из офисных пакетов предлагается обновлённый LibreOffice, а из веб-браузеров — Firefox.

Разумеется, помимо GBOME, Fedora работает практически с любыми десктопными оболочками, в том числе с Cinnamon, KDE Plasma и Xfce.

Наиболее важной для программистов является поддержка в Fedora 32 новейших версий популярных языков, включая GCC 10, Python 3.8 и Ruby 2.7. Также имеется пакет Python 2.7 для тех, кто продолжает использовать в работе прежнее поколение этого алгоритмического языка.

Очень полезным новшеством в Fedora 32 стала функция EarlyOOM, она предотвращает зависание компьютера из-за нехватки памяти, принудительно закрывая самый затратный процесс. Другая новая функция, fstrim.timer, по умолчанию занимается еженедельной оптимизацией использования SSD на десктопе.

Fedora 32 Workstation доступна для 64-разрядной архитектуры Intel, кроме того она запускается на устройствах Arm aarch64.

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