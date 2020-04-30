Количество бесконтактных платежей в Украине выросло еще на 7%

30 апреля 2020 г., 14:45

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Согласно статистике Mastercard, в первом квартале украинцы стали рассчитываться на 7% больше бесконтактно и на 8% чаще онлайн, чем в конце 2019 г. Наиболее активно пользователи рассчитывались бесконтактно в продуктовых магазинах, аптеках, а также оплачивая услуги служб доставки. Количество онлайн-оплат в продуктовом ритейле по картам Mastercard выросло на 12% за квартал. А в отдельных категориях, таких как покупка техники и электроники, рост еще более значительный – здесь количество онлайн-транзакций увеличилось на 44%.

Впрочем, безналичный тренд уже в течение многих лет остается довольно стойким. Если еще в 2014 г. в Украине безналичные операции по картам составляли 60% от общего количества транзакций, то уже в конце 2019 г. показатели значительно преобразились: более 82% транзакций по картам – это безналичные операции, и лишь около 17% – снятие наличных средств. Во многом этому способствует развитая платёжная инфраструктура: так, сегодня в стране уже более 330 тыс. POS-терминалов, 90% из них поддерживают бесконтактные оплаты картами и мобильными устройствами. Напомним, что согласно данным НБУ, количество бесконтактных карт за 2019 г. выросло более, чем вдвое, до 8,6 млн.

«Первый квартал этого года стал испытанием на прочность для банковской системы и торговых предприятий, – отмечает Инга Андреева, генеральный директор Mastercard в Украине и Молдове. – Невзирая на значительные ограничения в ведении торговли в физических торговых точках, мы видим не только отсутствие сокращения, но и рост в отдельных категориях платежей – таких как бесконтактные оплаты и онлайн-коммерция».

В планах Mastercard внедрение Identity Check для максимальной безопасности верификации онлайн, запуск решений с активной (отпечаток пальца, face ID, голосовая идентификация, сетчатка глаза) и пассивной (поведенческой) биометрией, а также развитие цифровой коммерции и реализация инновационных проектов на базе NFC технологии.

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