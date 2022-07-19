PLATO підходить до світу з інтуїтивним розумінням, як немовлята

19 июля 2022 г., 18:05

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Немовлята, як ми знаємо, досить розумні, щоб сприймати навколишнє, навіть якщо це не вимагає пригадування. Це називається інтуїцією, яка іншими словами називається підсвідомістю. На сьогоднішній день штучний інтелект (ШІ) домігся багатьох цілей на шляху досягнення людського інтелекту, але не «здорового глузду», характеристики, яка вважається унікальною для людини. Коли досвідченому досліднику потрібно проаналізувати підсвідомі мозкові хвилі, як ми навчимо ШІ вивчати інтуїцію? Тепер вчені DeepMind стверджують, що ШІ під назвою (Physics Learning Through Auto-Encoding and Tracking Objects) вивчив фізику інтуїтивно, як це робить малюк. Це означає, що PLATO досяг так званого шостого чуття або чуття, яке давно обговорюється, що ускладнює розрізнення між ШІ та людьми.



DeepMind нещодавно опублікував дослідження в журналі Nature Human Behavior, яке продемонструвало, як знання здорового глузду можна використовувати в машинах. Вони розробили інтуїтивно зрозумілу фізичну модель під назвою PLATO, інтегрувавши в неї інтуїтивні знання, з якими народжуються діти. Їхня мета полягала лише в розгортанні безпечних інтуїтивно зрозумілих моделей. «Якщо ми хочемо розгортати безпечні та корисні системи в реальному світі, ми хочемо, щоб ці моделі поділяли наше інтуїтивне відчуття фізики. Але перш ніж ми зможемо побудувати ці моделі, постає ще одне завдання: як ми будемо вимірювати здатність цих моделей розуміти фізичний світ? Тобто, що означає розуміти фізичний світ і як ми можемо це кількісно оцінити?», — каже Луїс С. Пілото (Luis S. Piloto), провідний автор статті.



PLATO навчали у такій спосіб. Спочатку команда прочитала дані за 10 рокив, отримані в ході досліджень психології розвитку про немовлят, які навчаються інтуїтивно зрозумілій фізиці. Згодом вони прийшли до висновку, що фізичне розуміння нашого світу зазвичай є результатом нашої вродженої здатності шляхом розбиття образів, які ми сприймаємо, на окремий набір об’єктів. Вони зробили висновок, що дитина вбирає інтуїцію, спостерігаючи за рухом предметів і взаємодією один з одним. Модель глибокого навчання, доповнена масивними наборами даних, отриманих шляхом переміщення твердих об’єктів, як-от м’ячі, що ковзають по площині, або блоки, що рухаються вздовж шляху. Експеримент мав дві версії: версію з чистого аркуша, де передбачалося, що модель не має попередніх знань про навколишнє середовище, і ту, де модель мала очікування до того, як потрапила в нове оточення. Наприкінці експерименту команда могла зробити висновок, що інтуїтивна модель працює краще, ніж чиста. «На щастя для нас, психологи розвитку витратили десятиліття, вивчаючи те, що немовлята знають про фізичний світ, і каталогізуючи різні інгредієнти або концепції, які входять у фізичне розуміння», — говорить нейробіолог Луїс Пілото з дослідницької лабораторії ШІ DeepMind у Великій Британії. «Розширюючи їхню роботу, ми створили та відкрили набір даних фізичних концепцій. Цей синтетичний набір відеоданих черпає натхнення з оригінальних експериментів з розробки для оцінки фізичних концепцій у наших моделях», – сказав він.



Виявилось, що інстинкти PLATO не розвинені навіть наполовину.



Коли команда провела тести без об’єктів, PLATO, здавалося, не дуже здивувався. Це був той самий випадок, коли команда використовувала схожі моделі тестування та навчання. Крім того, відео, на яких навчався PLATO, містили додаткові дані, які не були потрібні для навчання. Це привело вчених до висновку, що PLATO навіть не має інтуїції трирічної дитини. «Наша робота з моделювання забезпечує доказ концепції, що принаймні деякі центральні концепції інтуїтивної фізики можна отримати за допомогою візуального навчання», — стверджують дослідники у своїй статті, опублікованій на Nature.com. Ідентифікація об'єкта та його динаміка з оточенням є лише візуальним проявом інтуїції. Є багато інших способів, відомих і невідомих, як людський розум копається в інтуїції, – якими PLATO має опанувати, щоб його називали «ШІ з передчуттям».

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