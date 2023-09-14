Платформа Mantis Analytics на базі ШІ допомагає боротися з російською пропагандою

14 сентября 2023 г., 16:25

Українські розробники створили платформу Mantis Analytics на базі штучного інтелекту (ШІ). Вона дозволяє відстежувати в інформаційному просторі та аналізувати події з метою виявлення маніпуляцій, повідомляє Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України.

Mantis у режимі реального часу обробляє тисячі повідомлень та гігабайти даних зі ЗМІ, соціальних мереж та інформаційних платформ, а потім компонує все на інтерактивній карті.

Ці дані допомагають ефективніше протидіяти дезінформації й ворожій пропаганді. Адже кожен може побачити, як росіяни поширюють фейки та обмінюються інформацією.

Mantis – лише одна з унікальних розробок, яку створили українці та протестували в межах defense-tech-кластера Brave1.

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