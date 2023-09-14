 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Техніка для бізнесу» пропонує ДБЖ Marsriva для мережевого і комунікаційного обладнання

14 сентября 2023 г., 17:25

Компанія «Техніка для бізнесу» пропонує партнерам джерела безперебійного живлення (ДБЖ) постійного струму Marsriva – мініакумулятори для маршрутизатора, Wi-Fi-роутера або оптоволоконного блоку чи систем відеонагляду.

Дані пристрої використовуються як альтернативне джерело енергії у разі вимкнення електрики та автоматично і без затримок перемикаються на роботу від вбудованих батарей для живлення мережевого і комунікаційного обладнання.

Головний офіс Marsriva розташовано у Шеньчжені (Китай), а логістичний центр – в Дубаї (ОАЕ). Об’єднавшись із брендом Linkcomn у 2020 році, компанії вдалося масштабуватися на ринку близького Сходу та Африки. Виробник постачає свою продукцію в понад 30 країн світу.

«Техніка для бізнесу» пропонує ДБЖ Marsriva для мережевого і комунікаційного обладнання

Найлегший ноутбук ASUS для бізнесу з OLED-дисплеєм у 14" став доступний в Україні

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  