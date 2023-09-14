«Техніка для бізнесу» пропонує ДБЖ Marsriva для мережевого і комунікаційного обладнання

14 сентября 2023 г., 17:25

Компанія «Техніка для бізнесу» пропонує партнерам джерела безперебійного живлення (ДБЖ) постійного струму Marsriva – мініакумулятори для маршрутизатора, Wi-Fi-роутера або оптоволоконного блоку чи систем відеонагляду.

Дані пристрої використовуються як альтернативне джерело енергії у разі вимкнення електрики та автоматично і без затримок перемикаються на роботу від вбудованих батарей для живлення мережевого і комунікаційного обладнання.

Головний офіс Marsriva розташовано у Шеньчжені (Китай), а логістичний центр – в Дубаї (ОАЕ). Об’єднавшись із брендом Linkcomn у 2020 році, компанії вдалося масштабуватися на ринку близького Сходу та Африки. Виробник постачає свою продукцію в понад 30 країн світу.

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