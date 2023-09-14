Доля складаних смартфонів зросте з 1,6% цього року до 5% у 2027 році

14 сентября 2023 г., 15:35

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Останні дослідження TrendForce показують, що до цього року поставки складних смартфонів можуть злетіти на 43% до 18,3 млн одиниць. Однак це лише 1,6% від загального обсягу ринку смартфонів за рік.

Наступного року передбачається зростання на 38%, що в перерахунку на 25,2 мільйона одиниць означає збільшення частки ринку до 2,2%.

Дивлячись на середньострокову і довгострокову перспективу, TrendForce вважає, що розширення ринку складаних смартфонів неминуче. У 2027 році поставки можуть вже складати до 70 мільйонів одиниць, що близько 5% світового ринку смартфонів.

TrendForce стверджує, що в міру того, як вартість компонентів різко падає - особливо панелей і шарнірів - створюється підґрунтя для того, щоб ціни на складані телефони потенційно опустилися нижче порогу в 1000 доларів. Цей зсув, безсумнівно, стимулюватиме інтерес споживачів та їхні наміри щодо купівлі.

Цього року Samsung знову очолив напрямок, і прогнози вказують на 12,5 млн складаних смартфонів, що будуть продані цим гравцем. Але його частка ринку в 82% торік знизилася до 68% цього року. Це сталося через приливну хвилю складаних пристроїв від китайських конкурентів. На друге місце вийшла Huawei, яка, за оцінками, випустила близько 2,5 мільйона складаних пристроїв, що становить вже 14% частки ринку. На п'яти їм наступали OPPO і Xiaomi, з 5% та 4% відповідно. Інші бренди отримали менше 4%.

Наслідки пандемії даються взнаки й у цьому сегменті. TrendForce вважає, що китайські бренди під впливом нещодавніх глобальних подій здебільшого зосередилися на домашньому ринку, уникаючи агресивної експансії за кордон. Однак, якщо ці бренди розвернуться і посилять свої глобальні продажі, вони можуть прискорити траєкторію зростання ринку складаних пристроїв.

А ще не забуваємо про Apple. На сьогодні компанія дуже стримано ставиться до запуску складаних пристроїв. Постійні проблеми із відповідними технологіями - наприклад, рівність панелі та дизайн шарнірів - можуть стримувати вихід до сегменту Купертіно. Але у TrendForce вважають, що досягти досконалості з великими панелями дещо простіше, ніж з їхніми меншими аналогами. Чи може це означати, що Apple може перескочити прямо до більших складаних продуктів, таких як ноутбуки або планшети? Час покаже.

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