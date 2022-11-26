Платформа Google Arts & Culture допомагає дослідити мистецтво, культуру та історію України

26 ноября 2022 г., 16:25

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За заявою Google, стартував проєкт “Україна поруч” (Ukraine is Here) – нова колекція на платформі Google Arts & Culture, яка демонструє непохитний дух України й дозволяє кожному досліджувати багату культуру й традиції нашої країни. Цей проєкт реалізовано у співпраці з Міністерством культури та інформаційної політики України й 10 іншими партнерами, серед яких Національний художній музей України, Національний центр народної культури “Музей Івана Гончара” та Музей театрального, музичного та кіномистецтва України.



5 років тому Google було розпочато партнерство із закладами культури в Україні, щоб зробити культуру нашої Батьківщини доступнішою для всіх і всюди за допомогою технологій. І сьогодні, завдяки місцевим партнерам і попри численні виклики, представлено світовій аудиторії більше скарбів, історій та митців з України. Ця унікальна колекція пропонує будь-кому можливість дослідити автентичні й інтерактивні історії про українську культуру, мистецтво, архітектуру й природні ландшафти через музику, відео, екскурсії проєкту “Перегляд вулиць”, 3D-моделі та віртуальні галереї, зібрані вперше на одній платформі.



За допомогою платформи можна відкрите для себе відомі та приховані перлини Києва, такі як унікальний маєток у стилі модерн – Будинок з химерами; або пам’ятки, внесені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, зокрема дерев’яні церкви Карпатського регіону чи Резиденція митрополитів Буковини й Далмації, яка розкинулася на 12 гектарах у північно-західній частині Чернівців.



Соняшник вирощують в Україні із середини XVIII століття. Повсюдна присутність соняшника в селах і сільській місцевості зробила його неофіційним національним символом. Але Україна може запропонувати більше природної краси. На території понад 600 000 квадратних кілометрів розташувались чудові національні парки та біосферні заповідники. Насолодіться захопливими краєвидами з висоти пташиного польоту зі скель Довбуша, гори Маковиця чи Ужанського парку, що в у Східних Карпатах, на території, вкритій найбільшими й найстарішими дубами в Україні та віковими буковими лісами, які перебувають під охороною ЮНЕСКО.



Збереження архітектури – ще одна ключова частина цього проєкту. У співпраці зі Skeiron, невеликою українською командою експертів з оцифровування об’єктів культурної спадщини, демонструється понад 40 3D-моделей архітектурних об’єктів у Google Arts & Culture і в Google Пошуку. Серед таких культурних пам’яток – Софійський собор, замок Паланок і Національна опера України. Завдяки зусиллям Skeiron з оцифрування, які були завершені до початку війни, деякі з цих даних являють собою збережений на роки запис об’єктів спадщини, які, на жаль, нещодавно були пошкоджені, як-от дзвіниця Успенського собору в Харкові. Ви також можете дізнатися, як місцеві команди та майстерня архітектурного дизайну інтер’єру balbek bureau розробили дизайн укриття, щоб також захищати пам’ятники.



Здійсніть екскурсію та подивіться найзнаковіші роботи українських художників у 6 віртуальних виставкових просторах, що відзначають багату спадщину України, як, наприклад, твір “Біля яблуні” Тимофія Бойчука, який поєднує візантійські традиції, український фольклор і сучасний стиль.



Прогулюючись галереями, ви побачите портрети, різноманітних пухнастих і пернатих друзів у класичному та традиційному мистецтві, роботи в стилі авангард, а також картини з чудовими українськими пейзажами чи архітектурою. Помилуйтеся творчістю Олександри Екстер, Соні Делоне чи Віктора Пальмова. Підійшовши ближче, ви побачите картини в приголомшливих деталях і зможете дізнатися більше про кожну з них. Ви також можете побачити, як деякі з цих творів мистецтва виглядають у реальному розмірі, перенісши їх до своєї кімнати за допомогою Art Projector, функції мобільного додатка, яка використовує технологію доповненої реальності.



Відкрийте для себе українські сезонні народні обряди та святкові традиції, які тісно пов’язані з аграрним побутом, сягаючи корінням у язичницькі вірування слов’ян. Приєднуйтеся до обряду Івана Купала або обряду “Водіння Куста”. Спробуйте приготувати вилківську юшку — рибну страву бессарабської кухні; подивіться, як створюють українські писанки, прикрашені традиційними звичаєвими символами за допомогою воску та фарб, або послухайте народні пісні.



Якщо вам цікаво, хто зберігає всі ці традиції, познайомтеся з людьми, які присвятили себе цій справі. Завдяки унікальному поєднанню дизайнерського мислення, глибоких етнографічних досліджень і художнього підходу народжуються ремісничі вироби, які ідеально відповідають потребам сучасності, як-от карпатський верхній одяг, який багато українців носили взимку.



Ця ініціатива дозволяє людям відкрити для себе спадщину нашої прекрасної країни, яка має таку багату історію, чудові місця, природні об’єкти та багато іншого, включно з нашою чарівною столицею – Києвом, якому понад 1500 років.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP

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