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Baidu перевершила прогнози за підсумками ІІІ кв.

25 ноября 2022 г., 17:55
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Виручка Baidu за третій квартал перевершила оцінки Волл-стріт, оскільки китайський інтернет-гігант отримав вигоду від відновлення продажів онлайн-реклами і зростання свого бізнесу в області хмарних технологій і штучного інтелекту.

Baidu, яка отримує більшу частину свого доходу від реклами у своїй пошуковій системі, спостерігає відновлення з другого кварталу.

Згідно з даними Refinitiv, за три місяці до 30 вересня виручка Baidu зросла на 2% до 32,54 мільярда юанів (4,56 млрд дол.), перевершивши середню оцінку в 31,79 мільярда юанів.

Виручка Baidu Core від офлайн-маркетингу, що включає в себе хмарний і інші види бізнесу в області АІ, зросла на 25% в річному численні до 6,5 млрд юанів.

Протягом останніх п'яти років компанія зосередилася на технологіях безпілотного водіння, оскільки прагне диверсифікувати свої джерела доходу.

З минулого року вона почала стягувати плату за користування роботаксі Apollo Go на відкритих дорогах. Протягом кварталу Apollo Go здійснив понад 474 000 поїздок і накопичив в цілому 1,4 мільйона поїздок до кінця кварталу.

Операційна прибуток компанії виріс до 5,32 млрд юанів з 2,31 млрд юанів роком раніше.

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