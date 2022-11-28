Литва відправила в Україну 114 трансформаторів різної потужності та готує ще 138

28 ноября 2022 г., 8:25

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Міністр енергетики України Герман Галущенко зустрівся з Міністром енергетики Литви Дайнюсом Крейвісом.



Герман Галущенко поінформував литовського колегу про надзвичайні руйнування, яких зазнала українська енергетична інфраструктура внаслідок масштабних ракетних обстрілів з боку росії. Водночас він наголосив, що українські енергетики працюють цілодобово для відновлення енергопостачання.



«Зважаючи на значні пошкодження в енергосистемі, наразі енергетики мають критичну потребу у обладнанні та матеріалах», - наголосив Герман Галущенко.



Дайнюс Крейвіс висловив усебічну підтримку українському народу та наголосив, що Литва допомагатиме Україні й надалі. Так, цими днями з Литви в Україну відправлено 6 вантажівок з 114-ма трансформаторами різної потужності. Всього Литва має намір надати 252 трансформатора.



Також наразі готується наступний пакет гуманітарної допомоги для енергетики України на суму 2 мільйона євро.



З початку війни литовські енергетичні компанії та організації вже надали спеціалізовану підтримку для ремонту і реконструкції українського енергосектору загальною вартістю 3 млн євро.

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