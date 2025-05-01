Підходи до побудови корпоративної системи управління ІТ. Повнота охоплення

1 мая 2025 г., 21:27

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В продовження розбору основ будування корпоративної системи управління ІТ сьогодні розглянемо «Повнота охоплення».

Нагадаю, що серед ключових принципів успішної ІТ-системи, без яких CIO не досягне необхідного рівня ефективності, наступні.

Генерація бізнес-цінності: ІТ має забезпечувати бізнес-цінність балансуючи між вигодами, ризиками та витратами. ІТ має забезпечувати бізнес-цінність балансуючи між вигодами, ризиками та витратами. Цілісність: Враховує не лише інфраструктуру, ПО та процеси, а й корпоративну культуру, конкурентне середовище та інші дизайн фактори. Враховує не лише інфраструктуру, ПО та процеси, а й корпоративну культуру, конкурентне середовище та інші дизайн фактори. Динамічність: Система управління ІТ повинна адаптуватися до змін у бізнес-середовищі або дизайн-факторах. Система управління ІТ повинна адаптуватися до змін у бізнес-середовищі або дизайн-факторах. Повнота охоплення: Управління ІТ має поширюватися на всю організацію, а не лише на ІТ-підрозділ. Підтримка стейкхолдерів: Важливо залучити ключових зацікавлених осіб ще до початку реалізації системи.

Щодо «Повноти охоплення», перш за все необхідно зазначити, що управління ІТ не повинно обмежуватися лише діяльністю ІТ-підрозділу. Для досягнення максимальної ефективності воно має поширюватися на всю організацію, залучаючи всіх співробітників та бізнес-підрозділи.

Повнота охоплення означає, що CIO повинен виступати не лише як керівник ІТ-департаменту, а як стратегічний партнер для всіх бізнес-підрозділів. Це вимагає тісної співпраці з керівниками інших функціональних підрозділів (фінанси, маркетинг, продажі, виробництво тощо) для розуміння їхніх потреб та визначення того, як ІТ може підтримати їхні цілі.

CIO повинен сприяти підвищенню ІТ-грамотності серед усіх співробітників організації, щоб вони могли ефективно використовувати ІТ-інструменти та ресурси.

Важливим аспектом є також розробка та впровадження корпоративних ІТ-політик та стандартів, які регулюють використання технологій у всій організації.

Повнота охоплення серед іншого також передбачає створення механізмів зворотного зв'язку з усіма стейкхолдерами для постійного вдосконалення ІТ-сервісів та їхньої відповідності потребам бізнесу.

Але детально про «Підтримку стейкхолдерів» вже наступного разу.

Більше про те, як налагодити ефективну систему управління ІТ, а також системно впроваджувати ERP-рішення, вимірювати фінансові показники ІТ та багато іншого, що є важливим в роботі ІТ-директора, ви можете дізнатися в рамках програми CIO Open the Future Prо. Початок - 8 травня 2025 року.

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