 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Андрій Погорелий

Андрій Погорелий

Підходи до побудови корпоративної системи управління ІТ. Повнота охоплення

1 мая 2025 г., 21:27
0 
 
В продовження розбору основ будування корпоративної системи управління ІТ сьогодні розглянемо «Повнота охоплення». 
 
Нагадаю, що серед ключових принципів успішної ІТ-системи, без яких CIO не досягне необхідного рівня ефективності, наступні.
 
Генерація бізнес-цінності: ІТ має забезпечувати бізнес-цінність балансуючи між вигодами, ризиками та витратами.
Цілісність: Враховує не лише інфраструктуру, ПО та процеси, а й корпоративну культуру, конкурентне середовище та інші дизайн фактори.
Динамічність: Система управління ІТ повинна адаптуватися до змін у бізнес-середовищі або дизайн-факторах.
Повнота охоплення: Управління ІТ має поширюватися на всю організацію, а не лише на ІТ-підрозділ.
Підтримка стейкхолдерів: Важливо залучити ключових зацікавлених осіб ще до початку реалізації системи.
 
Щодо «Повноти охоплення», перш за все необхідно зазначити, що управління ІТ не повинно обмежуватися лише діяльністю ІТ-підрозділу. Для досягнення максимальної ефективності воно має поширюватися на всю організацію, залучаючи всіх співробітників та бізнес-підрозділи.
 
Повнота охоплення означає, що CIO повинен виступати не лише як керівник ІТ-департаменту, а як стратегічний партнер для всіх бізнес-підрозділів. Це вимагає тісної співпраці з керівниками інших функціональних підрозділів (фінанси, маркетинг, продажі, виробництво тощо) для розуміння їхніх потреб та визначення того, як ІТ може підтримати їхні цілі. 
 
CIO повинен сприяти підвищенню ІТ-грамотності серед усіх співробітників організації, щоб вони могли ефективно використовувати ІТ-інструменти та ресурси. 
 
Важливим аспектом є також розробка та впровадження корпоративних ІТ-політик та стандартів, які регулюють використання технологій у всій організації. 
 
Повнота охоплення серед іншого також передбачає створення механізмів зворотного зв'язку з усіма стейкхолдерами для постійного вдосконалення ІТ-сервісів та їхньої відповідності потребам бізнесу. 
 
Але детально про «Підтримку стейкхолдерів» вже наступного разу.
 
Більше про те, як налагодити ефективну систему управління ІТ, а також системно впроваджувати ERP-рішення, вимірювати фінансові показники ІТ та багато іншого, що є важливим в роботі ІТ-директора, ви можете дізнатися в рамках програми CIO Open the Future Prо. Початок - 8 травня 2025 року.
 

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  