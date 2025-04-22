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Андрій Погорелий

Підходи до побудови корпоративної системи управління ІТ. Динамічність

22 апреля 2025 г., 18:59
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Продовжуємо розбор основ будування корпоративної системи управління ІТ. 
 
Як було сформульовано у першому пості, серед ключових принципів успішної ІТ-системи, без яких CIO не досягне необхідного рівняефективності, наступні.
 
Генерація бізнес-цінності: ІТ має забезпечувати бізнес-цінність балансуючи між вигодами, ризиками та витратами.
Цілісність: Враховує не лише інфраструктуру, ПО та процеси, а й корпоративну культуру, конкурентне середовище та інші дизайн фактори.
Динамічність: Система управління ІТ повинна адаптуватися до змін у бізнес-середовищі або дизайн-факторах.
Повнота охоплення: Управління ІТ має поширюватися на всю організацію, а не лише на ІТ-підрозділ.
Підтримка стейкхолдерів: Важливо залучити ключових зацікавлених осіб ще до початку реалізації системи.
 
Сьогодні переходимо до третього пункту - мова піде про «Динамічність».
 
Сучасне бізнес-середовище характеризується постійними та швидкими змінами. Тому система управління ІТ повинна мати високий рівень адаптивності, щоб ефективно реагувати на зміни в бізнес-середовищі, технологічних трендах або інших дизайн-факторах.
 
Динамічність передбачає створення гнучкої та масштабованої ІТ-інфраструктури, здатної швидко адаптуватися до нових вимог бізнесу. Це включає впровадження модульних та інтероперабельних ІТ-рішень, використання хмарних технологій, застосування гнучких методологій розробки (Agile) та управління проектами. 
 
CIO повинен створити процеси постійного моніторингу змін у бізнес-середовищі та технологічному ландшафті, щоб своєчасно виявляти нові можливості та потенційні загрози. 
 
Важливим аспектом є також розвиток у ІТ-команди навичок швидкого навчання та адаптації до нових технологій і підходів. 
 
Динамічна ІТ-система повинна забезпечувати не лише швидке реагування на зміни, але й проактивне передбачення майбутніх потреб бізнесу та готовність до впровадження інновацій. 
 
Крім того, CIO повинен розвивати і заохочувати культуру експериментування та безперервного вдосконалення в своєму підрозділі, щоб забезпечити постійну адаптацію ІТ-системи до мінливих умов.
 
Наступного разу поговоримо про такий принцип, як «Повнота охоплення».
 
І ще раз нагадаю, що більш детально про те, як правильно вибудовувати ефективну систему управління ІТ, а також впроваджувати ERP-системи, вимірювати фінансові показники ІТ та багато іншого ви можете дізнатися на програмі  CIO Open the Future Prо. Початок - 8 травня 2025 року.
 

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