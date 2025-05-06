Підходи до побудови корпоративної системи управління ІТ. Підтримка стейкхолдерів

6 мая 2025 г., 18:20

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Продовжуємо розбирати основи будування корпоративної системи управління ІТ і сьогодні останній пункт зі списку ключових принципів цього процесу.

Ще раз нагадаю цей список:

Генерація бізнес-цінності: ІТ має забезпечувати бізнес-цінність балансуючи між вигодами, ризиками та витратами. ІТ має забезпечувати бізнес-цінність балансуючи між вигодами, ризиками та витратами. Цілісність: Враховує не лише інфраструктуру, ПО та процеси, а й корпоративну культуру, конкурентне середовище та інші дизайн фактори. Враховує не лише інфраструктуру, ПО та процеси, а й корпоративну культуру, конкурентне середовище та інші дизайн фактори. Динамічність: Система управління ІТ повинна адаптуватися до змін у бізнес-середовищі або дизайн-факторах. Система управління ІТ повинна адаптуватися до змін у бізнес-середовищі або дизайн-факторах. Повнота охоплення: Управління ІТ має поширюватися на всю організацію, а не лише на ІТ-підрозділ. Управління ІТ має поширюватися на всю організацію, а не лише на ІТ-підрозділ. Підтримка стейкхолдерів: Важливо залучити ключових зацікавлених осіб ще до початку реалізації системи.

І ось ми підійшли до «Підтримки стейкхолдерів».

Тут треба зазначити, що залучення ключових зацікавлених осіб (стейкхолдерів) на ранніх етапах розробки та впровадження ІТ-системи є критично важливим для її успіху. Це дозволяє врахувати їхні потреби, очікування та concerns, забезпечити підтримку та мінімізувати ризики опору змінам.

Підтримка стейкхолдерів передбачає активну комунікацію та співпрацю з усіма зацікавленими сторонами, включаючи керівництво організації, бізнес-підрозділи, кінцевих користувачів, постачальників та навіть регуляторні органи.

CIO повинен визначити ключових стейкхолдерів для кожного ІТ-проекту та ініціативи та розробити стратегію їхнього залучення. Це може включати проведення регулярних зустрічей, презентацій, опитувань та інших форм комунікації для інформування про прогрес, збору зворотного зв'язку та вирішення виникаючих питань.

Залучення стейкхолдерів на ранніх етапах дозволяє отримати цінну інформацію про їхні потреби та очікування, що сприяє розробці більш ефективних та прийнятних ІТ-рішень.

Активна підтримка з боку ключових стейкхолдерів є важливим фактором успішного впровадження нових ІТ-систем та процесів - їхнє схвалення та участь сприяють подоланню опору змінам та забезпечують необхідні ресурси.

CIO повинен будувати міцні та довірливі відносини зі стейкхолдерами, виступаючи в ролі надійного партнера, який розуміє їхні потреби та прагне забезпечити їхнє задоволення.

Ось тезисно й все про побудову корпоративної системи управління ІТ, що хотілося б написати. Дотримання цих п'яти ключових принципів є необхідною умовою для того, щоб CIO міг створити ефективну ІТ-систему. Систему, яка не лише відповідає поточним потребам бізнесу, але й забезпечує його стійкий розвиток у майбутньому. Комплексний та стратегічний підхід до управління ІТ є запорукою досягнення бізнес-цілей організації в умовах швидко мінливого технологічного ландшафту.

У пʼяти постах я дійсно дав лише тезиси щодо такої важливої теми, як створення системи управління ІТ. Більш детально про це та інші актуальні питання, що є важливими в роботі ІТ-директора, можна буде дізнатися в рамках програми CIO Open the Future Prо. Нагадаю, що початок вже за декілька днів - 8 травня. https://www.cioneer.com/cio-open-the-future-pro

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