PICMG ратифицирует спецификацию прошивки IoT.1

3 ноября 2021 г., 18:05

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PICMG объявила о ратификации спецификации IoT.1, определяющей стандарт связи между датчиками/эффекторами и локальными контроллерами IoT, такими как модули адаптеров микродатчиков (microSAM), уже указанные в спецификации IoT.0.

Спецификация IoT.1 определяет интерфейс встроенного ПО и низкоуровневую модель данных, которая обеспечивает независимую от производителя конфигурацию интеллектуальных датчиков и эффекторов, а также возможность взаимодействия по принципу plug-and-play с более высокими уровнями инсталляции. IIoT.1 поддерживает как распознавание, так и профилированное управление движением, необходимое для большинства новых приложений Индустрии 4.0.

Спецификация IoT.1 - это первый рабочий продукт PICMG, основанный на сотрудничестве с организацией DMTF. Спецификация PICMG IoT.1 использует и расширяет спецификацию модели данных на уровне платформы (PLDM) от Целевой группы распределенного управления (DMTF), чтобы удовлетворить потребности промышленной автоматизации и контроля. PLDM - это система обмена сообщениями низкого уровня, которая поддерживает топологии, события и обнаружение и работает на различных шинах системного уровня, таких как I2C/SMBus и PCIeVDM (сообщение, определяемое поставщиком) через MCTP (Management Component Transport Protocol), а также RBT (RMII-Based Transport or Reduced Media Independent Interface Based Transport) через NC-SI (Network Controller Sideband Interface).

IoT.1 был разработан для того, чтобы принести пользу отрасли четырьмя конкретными способами:

• позволить поставщикам датчиков создавать интеллектуальные датчики без необходимости производства схем управления и/или ПО, приобретая эти компоненты у поставщиков, совместимых с PICMG;

• дать возможность поставщикам контроллеров, которые хотят создавать интеллектуальные датчики или компоненты интеллектуальных датчиков, делать это таким образом, чтобы они были совместимы с другими поставщиками;

• позволить интеграторам датчиков/эффекторов интегрировать датчики/эффекторы от нескольких поставщиков с контроллерами от нескольких поставщиков;

• ускорить внедрение технологии интеллектуальных датчиков за счет открытых спецификаций и взаимодействия.

В сочетании с сетевой архитектурой и моделью данных в области датчиков PICMG датчики, подключенные к MicroSAM (PICMG IoT.0) или другим модулям контроллеров, будут легко интегрироваться с сетью с возможностью взаимодействия по принципу plug-and-play.

«Ничего подобного раньше в Industrial IoT не делалось - IoT.1 обеспечивает истинную совместимость plug-and-play с различными поставщиками в области датчиков/эффекторов с гибкими решениями на основе открытых стандартов», - сказал Дуг Сэнди (Doug Sandy), технический директор PICMG.

Определяет интерфейс встроенного ПО и низкоуровневую модель данных, которая обеспечивает независимую от поставщика настройку интеллектуальных датчиков и эффекторов Интернета вещей



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