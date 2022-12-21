Перший в Україні Drone Demo Day зібрав понад 300 учасників

21 декабря 2022 г., 10:55

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Команди розробників демонстрували для військових та інвесторів як готові рішення, які вже зараз ефективно працюють на передовій, так і ідеї, для яких шукали посилення та підтримку.

Три команди отримали гранти у розмірі 5000 доларів на реалізацію власних проектів від Київської школи економіки. 20 команд представники Сил оборони України внесли до шортлиста найкращих проектів, які можуть вже незабаром посилити армію.

«Поки військові боронять країну на передовій, спеціалісти в тилу шукають нові рішення для того, щоб посилити армію технологіями. Drone Demo Day стала платформою для знайомства, нетворкінгу та початку співпраці між розробниками, військовими та інвесторами. Команди змогли почути реальні проблеми та потреби армії, а військові — знайти нові ідеї та рішення для ЗСУ», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації України Георгій Дубинський.

Розробники демонстрували проекти повітряних, наземних та підводних БПЛА оперативно-тактичного рівня різного типу, засобів зв’язку, систем скидання, боєприпасів до безпілотників, засобів радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки, програмне забезпечення, системи розмінування, транспортування та інші технології, необхідні для обслуговування БПЛА в польових умовах.

«Більшість команд конкурентоспроможні і в майбутньому зможуть довести свої рішення до необхідного для армії рівня, а деякі з них — вже зараз можуть посилювати наше військо. Ми запрошуємо команди, які мають готові зразки, на полігон, показати реальний результат. Ми бачимо зараз, що в Україні сформована і розвивається швидкими темпами конструкторська школа у сфері БПЛА та в інших напрямах роботизації озброєння і військової техніки. Чим швидше розвиватимуться технологічні розробки, чим ефективніше ми будемо їх застосовувати на полі бою, тим більше людей ми збережемо і скоріше переможемо російських окупантів», — представник Генштабу ЗС України полковник Ігор Телевний.

Drone Demo Day став унікальним місцем, де учасники змогли не лише розказати про проекти, а й знайти необхідну допомогу та партнерів. Команди об’єднувались між собою, знаходили приміщення та деталі для виробництва, радилися з експертами та військовими, щоб створити найбільш потрібну технологію для наших бійців.

«Сьогодні дрони — це техніка, яка є незамінною та необхідною на війні. На Drone Demo Day прийшли понад дві сотні розробників, які готові змінювати правила гри на полі бою. Ми зможемо перемогти за допомогою безпілотників та нових розробок у цій сфері, зберігаючи життя нашим воїнам та цивільним. Синергія розробників, новаторів, військових та інвесторів гарантують нам потужний розвиток та майбутнє», — зазначив член Наглядової ради Українського фонду стартапів Дмитро Шимків.

Деякі учасники Drone Demo Day вже найближчим часом продемонструють військовим свої БПЛА та інші рішення на полігоні. Також військові закликали всіх розробників БПЛА заповнювати заявку на платформі Міноборони України на проходження сертифікації та отримання дозволу на експлуатацію в ЗСУ.

Нагадаємо, в серпні Мінцифри в межах проекту «Армія дронів» провела триденний хакатон у галузі military-tech Drone Hackathon, щоб знайти нові цифрові рішення та підняти рівень розвитку виробництва й технічної підтримки дронів в Україні. Наразі 6 команд проходять акселерацію та працюють над проектами під наглядом експертів та менторів.

Drone Demo Day реалізовано Українським фондом стартапів спільно з Генштабом ЗСУ, Міноборони, ССО, ГУР, Київською школою економіки. Інфопартнером стало Міністерство цифрової трансформації України.

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