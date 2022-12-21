ЄС розпочинає антимонопольне розслідування щодо придбання Broadcom VMware

21 декабря 2022 г., 9:45

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Європейський Союз відкрив розслідування щодо запропонованого Broadcom придбання VMware.

VMware відокремилася від колишньої материнської компанії Dell Technologies у листопаді минулого року. У травні 2022 року Broadcom оголосила про плани придбати виробника програмного забезпечення в рамках угоди за готівку та акції вартістю 61 мільярд доларів. Broadcom розраховує завершити транзакцію протягом 2023 фінансового року, який розпочався в листопаді.

Багато організацій використовують програмне забезпечення віртуалізації VMware на машинах, які містять чіпи Broadcom. ЄС починає антимонопольне розслідування через побоювання, що Broadcom може погіршити сумісність програмного забезпечення VMware з конкуруючими платіормами інших постачальників. Крім того, ЄС стурбований тим, що Broadcom може заблокувати або обмежити можливість конкурентів використовувати програмне забезпечення VMware.

«Наше початкове дослідження показало, що для апаратних компонентів серверів важливо взаємодіяти з програмним забезпеченням VMware, - наголосила виконавчий віце-президент Європейської комісії Маргрете Вестагер. - Ми стурбовані тим, що після злиття Broadcom може перешкодити своїм конкурентам взаємодіяти з програмним забезпеченням віртуалізації серверів VMware. Це призведе до підвищення цін, зниження якості та зменшення кількості інновацій для клієнтів і споживачів».

У рамках свого розслідування ЄС також планує оцінити, чи може придбання викликати антимонопольні питання в інших сферах.

Чипи Broadcom NIC, які використовуються для підключення серверів до мереж центрів обробки даних, стикаються з дедалі більшою конкуренцією з боку так званих процесорів SmartNIC. Такі процесори поєднують в собі функції стандартної мережевої карти з декількома розширеними можливостями. Вони можуть шифрувати мережевий трафік, виконувати дедуплікацію для зменшення використання пропускної здатності та виконувати інші завдання.

У 2020 році VMware запустила ініціативу під назвою Project Monterey, яка зосереджується на дозволі клієнтам використовувати її програмне забезпечення з мікросхемами SmartNIC. VMware співпрацює з Nvidia, Intel AMD. ЄС стурбований тим, що Broadcom може зменшити інвестиції VMware у проект Monterey, щоб захистити свій бізнес NIC від конкуруючих продуктів SmartNIC.

ЄС визначив, що ще одна потенційна сфера занепокоєння полягає в тому, що Broadcom може об’єднати продукти VMware з іншими програмними активами. У 2019 році компанія Broadcom отримала набір інструментів кібербезпеки, придбавши корпоративний бізнес Symantec за 10,3 мільярда доларів. Завдяки попередній покупці компанії CA Technologies за 19 мільярдів доларів Broadcom стала головним гравцем на ринку програмного забезпечення для мейнфреймів.

«Поєднання Broadcom і VMware дозволяє підприємствам прискорювати інновації та розширювати вибір, - сказав представник Broadcom у спеціальній заяві. - Ми впевнені, що регулятори побачать це, коли завершать перевірку».

ЄС прийме рішення щодо запропонованого Broadcom придбання VMware до 11 травня. Розслідування розпочато через місяць після того, як регулятор Великобританії розпочав розслідування угоди.

За оцінками Broadcom, придбання VMware додасть приблизно 8,5 мільярдів доларів у вигляді проформи EBITDA. Виробник чипів очікує, що програмне забезпечення становитиме половину його проформа-доходу після придбання.

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