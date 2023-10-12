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Перші 5000 FPV-дронів від проекту «Єдність» вже в Україні

12 октября 2023 г., 8:15
Мінцифри повідомляє, що за три дні зібрано 235 млн грн на 10 000 дронів-камікадзе. Це результати спільного збору UNITED24, «Повернись живим» та monobank.
 
Повідомляється, що завдяки операції «Єдність» українці з рекордною швидкістю зібрали на 10 000 FPV-дронів. Перша партія з більш ніж 5000 «пташок» вже в Україні.
 
Дрони обладнають боєприпасами українського виробництва, розподілять між десятками бригад Сил оборони України та відправлять на фронт.
 
«Вдячні кожному, хто долучився. Кожен донат — крок до знищення ворога!», зазначили у Мінцифри.
 

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