Starlink на смартфонах стає ближче

12 октября 2023 г., 9:35

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Як повідомляє The Street, на веб-сайті Starlink зʼявилися детально сторінка сервісу Starlink Direct to Cell, на якій описані кроки щодо використання прямого стільникового зв'язку.

Постійно зростаюче сузір'я супутників Starlink буде підтримувати передачу тексту на смартфони з 2024 року, а роком після також голосу і даних.

Зараз Starlink співпрацює з шістьма мобільними провайдерами по всьому світу, включаючи T-Mobile (TMUS) - Get Free Report, Rogers, Kddi, Optus, One NZ і Salt.

Компанія T-Mobile оголосила про своє партнерство зі SpaceX трохи більше року тому, заявивши, що в США щонайменше 500 000 квадратних миль позбавлені стільникового зв'язку. Оператор заявив, що партнерство зі SpaceX сприятиме виконанню його місії з ліквідації мертвих зон і розширенню глобального зв'язку.

Генеральний директор T-Mobile Майк Зіверт (Mike Sivert) у своїй тодішній заяві сказав, що партнерство являє собою "революційний альянс", який стане потужним викликом нинішнім способам зв'язку у світі.

Щоб зробити цей альянс реальністю, SpaceX минулого тижня звернулася до Федеральної комісії з питань зв'язку США з проханням надати їй спеціальні тимчасові повноваження на запуск і випробування супутників другого покоління, оснащених технологією прямого зв'язку з котами мобільного зв'язку.

Ці модернізовані супутники, за словами SpaceX, працюватимуть з існуючими LTE-телефонами "скрізь, де можна побачити небо". Використання прямого зв'язку Starlink не потребуватиме жодних змін в апаратному забезпеченні, прошивці або спеціальних додатках. На сторінці також пояснюється, що Starlink Direct to Cell використовуватиме "вдосконалений модем eNodeB", який "діє як вежа стільникового зв'язку в космосі". Система дозволить мережеву інтеграцію "подібно до стандартного роумінгового партнера".

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