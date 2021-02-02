 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 4 (1251)

24.01 - 31.01

читать

Архив номеров

Какие твердотельные диски вы используете в критичных серверных приложениях?

Колонка

Геннадий
Армашула
Новое старое

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Отключив видео при виртуальных конференциях, мы спасём планету

2 февраля 2021 г., 17:15
0 
 

Отключив видео при виртуальных конференциях, мы спасём планету

Несмотря на рекордное снижение глобальных выбросов углерода в 2020 году, вызванный пандемией переход к удалëнной работе и онлайновым развлечениям оказывает значительное воздействие на окружающую среду.

В журнале Resources, Conservation & Recycling исследователи из Университета Пердью (штат Индиана), Йельского университета (штат Коннектикут) и Массачусетского технологического института представили первый анализ выделяемого углерода, потребляемых воды и территории, для гигабайта данных, используемых в YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и в 12 других платформах, а также в онлайн-играх и прочем веб-серфинге.

Они установили, что за один час видеоконференцсвязи или потоковой передачи видео выделяется от 150 до 1000 грамм углекислого газа (литр бензина, сжигаемый в автомобиле, выделяет около 2 кг) и потребляется 2-12 литров воды. Чтобы связать этот выделенный углерод нужна площадь зелёных насаждений размером с iPad Mini.

Уменьшая загрузку данных можно снизить наносимый ущерб. Выключение камеры во время веб-общения, уменьшит выброс углерода на 96%, а потоковая передача контента в стандартном разрешении, вместо HD, при использовании Netflix или Hulu, сократит его на 86%.

Опубликованные оценки основаны на публично доступной информации для каждой из платформ и стран и известных данных об энергетической цене гигабайта коммуникаций через проводную инфраструктуру Интернета.

Авторы предупредили, что из-за низкой точности исходных данных, эти оценки являются лишь приблизительными. Тем не менее, команда рассчитывает, что полученные ею результаты помогут документировать тенденцию и улучшить понимание того, какую цену платит окружающая среда за возросшее использование Интернета.

Знаковий кейс: найбільша стрімінгова платформа України модернізує мережу обладнанням ARISTA

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  