Отключив видео при виртуальных конференциях, мы спасём планету

2 февраля 2021 г., 17:15

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Несмотря на рекордное снижение глобальных выбросов углерода в 2020 году, вызванный пандемией переход к удалëнной работе и онлайновым развлечениям оказывает значительное воздействие на окружающую среду.

В журнале Resources, Conservation & Recycling исследователи из Университета Пердью (штат Индиана), Йельского университета (штат Коннектикут) и Массачусетского технологического института представили первый анализ выделяемого углерода, потребляемых воды и территории, для гигабайта данных, используемых в YouTube, Zoom, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok и в 12 других платформах, а также в онлайн-играх и прочем веб-серфинге.

Они установили, что за один час видеоконференцсвязи или потоковой передачи видео выделяется от 150 до 1000 грамм углекислого газа (литр бензина, сжигаемый в автомобиле, выделяет около 2 кг) и потребляется 2-12 литров воды. Чтобы связать этот выделенный углерод нужна площадь зелёных насаждений размером с iPad Mini.

Уменьшая загрузку данных можно снизить наносимый ущерб. Выключение камеры во время веб-общения, уменьшит выброс углерода на 96%, а потоковая передача контента в стандартном разрешении, вместо HD, при использовании Netflix или Hulu, сократит его на 86%.

Опубликованные оценки основаны на публично доступной информации для каждой из платформ и стран и известных данных об энергетической цене гигабайта коммуникаций через проводную инфраструктуру Интернета.

Авторы предупредили, что из-за низкой точности исходных данных, эти оценки являются лишь приблизительными. Тем не менее, команда рассчитывает, что полученные ею результаты помогут документировать тенденцию и улучшить понимание того, какую цену платит окружающая среда за возросшее использование Интернета.

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