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Партнерская сеть оператора DEAC пополнилась ЦОДами в Вильнюсе

2 февраля 2021 г., 17:45
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Партнерская сеть оператора DEAC пополнилась ЦОДами в Вильнюсе

Оператор дата-центров DEAC расширяет партнерскую сеть ЦОДами Data Center Logistics (DLC) в Вильнюсе (Литва). Как отмечается, в 2020 г. латвийский DEAC и литовский DLC стали частью инвестиционного фонда Quaero Capital. Помимо новой локации, у DEAC в Риге два собственных ЦОДа с мощностями 2.3 МВт и 0.4 МВт и в процессе строительства третий на 4 МВт.

Близкое географическое расположение Риги и Вильнюса позволяет вместе строить ИТ-инфраструктуру на уровне Балтийского региона для клиентов с высокими требованиями к мощности оборудования и объемам данных. Теперь оба балтийских оператора дата-центров cмогут предоставлять услуги, которые еще более конкурентоспособны в регионе и за его пределами в области хранения и передачи данных.

Кроме того, DEAC имеет также партнерские отношения с ЦОДами в Амстердаме, Киеве, Москве, Стокгольме и Франкфурте.

Помимо инвестиций в инфраструктуру ЦОДа «Рига», средства будут направлены на повышение качества сервиса для клиентов малого бизнеса и партнеров, с помощью обновленной платформы самообслуживания для автоматизации виртуализации и стандартных конфигураций выделенных серверов.

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