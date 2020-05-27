Органическая память обещает гибкие, носимые, персонализированные вычисления

27 мая 2020 г., 18:05

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Электроника, вдохновленная органическими мемристорами, предлагает энергосберегающую и экономически эффективную платформу для различных приложений ИИ и IoT.

Ожидается, что появление искусственного интеллекта, машинного обучения и Интернета вещей изменит современную электронику и приведет к четвертой промышленной революции. Актуальный вопрос для многих исследователей заключается в том, как справиться с этой технологической революцией.

«Для нас важно понимать, что современные вычислительные платформы не смогут поддерживать масштабные реализации алгоритмов ИИ для массивных наборов данных, - сказал Тирумалай Венкатесан (Thirumalai Venkatesan), один из авторов статьи, опубликованной в Applied Physics Reviews из AIP Publishing. - Сегодняшние вычисления слишком энергоемки, чтобы обрабатывать большие данные. Нам необходимо переосмыслить наши подходы к вычислениям на всех уровнях: материалы, устройства и архитектура, которые могут обеспечить вычисления со сверхнизкой энергией».

По словам Венкатесана, электронная система с органическими мемристорами может предложить функционально перспективную и экономически эффективную платформу. Мемристорные устройства - это электронные устройства со встроенной памятью, которые способны как хранить данные, так и выполнять вычисления. Поскольку мемристоры функционально аналогичны действию нейронов, вычислительных единиц в мозге, они являются оптимальными кандидатами для инспирированных мозгом вычислительных платформ.

До сих пор оксиды были ведущим кандидатом в качестве оптимального материала для мемристоров. Были предложены разные системы материалов, но пока ни одна из них не была успешной.

«За последние 20 лет было несколько попыток придумать органические мемристоры, но ни одна из них не показала никаких обещаний, - сказал Сритош Госвами (Sreetosh Goswami), ведущий автор статьи. - Основная причина этого отказа - отсутствие стабильности, воспроизводимости и неоднозначности в механистическом понимании. Мы теперь можем решить большинство из этих проблем на уровне устройств».

Это новое поколение органических мемристоров разработано на основе металлических азокомплексных устройств, которые являются детищем Срибаты Госвами (Sreebata Goswami), профессора Индийской ассоциации развития науки в Калькутте и другого автора статьи.

«В тонких пленках молекулы настолько прочны и устойчивы, что в конечном итоге эти устройства могут стать правильным выбором для многих носимых и имплантируемых технологий или сетей на теле, потому что они могут сгибаться и растягиваться», - сказал Срибата Госвами. Сеть на теле - это серия беспроводных датчиков, которые прилипают к коже и отслеживают здоровье.

Следующей задачей будет производство этих органических мемристоров в больших количествах.

«Сейчас мы производим отдельные устройства в лаборатории. Нам нужно сделать схемы для крупномасштабной функциональной реализации этих устройств», сказал Венкатесан.

Структура устройства на молекулярном уровне. Наночастицы золота на нижнем электроде усиливают поле, позволяя работать на сверхнизких энергиях молекулярного устройства



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