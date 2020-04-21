Oracle переходит на посекундную тарификацию для Compute и Autonomous Database

21 апреля 2020 г., 14:45

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Oracle анонсирует посекундную тарификацию всех экземпляров вычислительных сервисов Compute и автономной базы данных Autonomous Database в облачной инфраструктуре Oracle Cloud Infrastructure (OCI). При этом все цены будут и далее указываться на почасовой основе.

Вот некоторые подробности посекундной модели тарификации:

Все экземпляры виртуальных машин (VM) Compute, включая экземпляры с графическими процессорами (GPU), теперь оплачиваются посекундно с минимальным использованием в одну минуту.

Все экземпляры физических серверов (Bare Metal) Compute, в том числе с GPU, теперь оплачиваются посекундно с минимальным использованием в один час.

Сервисы автономного хранилища данных (Autonomous Data Warehouse) и автономной обработки транзакций (Autonomous Transaction Processing) теперь оплачиваются посекундно с минимальным использованием в одну минуту.

Использование ОС Windows теперь оплачивается посекундно с минимумом в одну минуту.

Для образов Microsoft SQL Server, доступных на Oracle Cloud Marketplace, тарификация осуществляется посекундно с минимумом в 744 часа (один месяц).

Больше всего эти изменения касаются рабочих нагрузок, которые связаны с частыми запусками и остановками экземпляров и нагрузок с непродолжительным временем выполнения. Вот несколько характерных примеров, когда клиенты, как ожидается, получат значительные преимущества:

Разработка приложений и баз данных: Когда разрабатываются облачные приложения, очень часто приходится многократно создавать и освобождать ресурсы. Например, разработчик, при развертывании сложных приложений, может запускать фрагменты скрипта, который пересоздает экземпляр и базу данных 10 раз в час. Ранее каждый раз, когда экземпляр запускался, согласно тарификации оплачивался минимум час его работы. Теперь клиенты платят за фактическое использование – с детализацией до долей часов и минут.

Высокопроизводительные вычисления (HPC): Для заданий моделирования и рендеринга требуются значительные вычислительные ресурсы в течение относительно короткого времени. Инструменты оркестрации кластерной сети HPC предоставляют заказчикам возможность выбора: выполнять ресурсоемкие задания с большим количеством экземпляров в течение короткого времени или с меньшим количеством экземпляров в течение более длительного интервала времени. Без посекундной тарификации округление может приводить к увеличению оплаты, которая накапливается при большом количестве заданий.

Непрерывная интеграция/ разработка (Continuous Integration/ Continuous Development, CI/CD): Конвейеры интеграции и разработки для выполнения небольших, дискретных задач используют в качестве рабочих узлов временные экземпляры. Например, рабочая нагрузка может создать временную виртуальную машину для компиляции сборки или запустить задачу развертывания, которая удаляется по завершении. Поскольку эти временные ресурсы часто используются менее часа, выгода от посекундной оплаты в большом портфеле приложений может быть значительной.

Посекундная тарификация уже подключена. Изменения можно увидеть в ближайшем счете – никаких дополнительных действий со стороны пользователя не требуется, все происходит автоматически. Используйте анализ затрат (Cost Analysis), чтобы увидеть влияние изменений на уровне групп сервисов, и отчеты об использовании (Usage Reports) для получения информации на уровне ресурсов.

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