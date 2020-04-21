Lenovo анонсировала масштабное обновление линейки Legion

21 апреля 2020 г., 15:15

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Компания Lenovo анонсировала масштабное обновление ноутбуков и ПК бренда Legion. В линейке 2020 года будут представлены ноутбуки Legion 7i, Legion 5i1, Legion 5, Legion 5Pi и Lenovo ideapad Gaming 3i1 для начинающих, а также два новых игровых ПК: Legion Tower 5i1 и ideacentre Gaming 5i1.

Новинки оборудованы последними версиями мобильных процессоров Intel Core серии Н 10-го поколения или AMD Ryzen 4000 и графическими процессорами до NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti или RTX 2080 SUPER с технологией Max-Q. Будут также использованы дисплеи с поддержкой Dolby Vision и технологией OverDrive Support с кадровой частотой 240 Гц (опционально).

Среди нововведений отмечается обновленная клавиатура TrueStrike, оптимальная не только для профессионального геймплея, но и для продуктивного набора текста, так как в ней реализовано стопроцентное срабатывание функции Anti-ghosting, мгновенный отклик и «мягкая посадка» переключателей, которые имитируют глубокое нажатие клавиш независимо от уровня приложенной силы.

Система охлаждения нового поколения Lenovo Legion Coldfront 2.0 сохраняет устройство Lenovo Legion тихим и прохладным благодаря усовершенствованному сочетанию аппаратного и программного обеспечения, что способствует лучшему воздушному потоку и помогает избежать нагрева. Поддержка технологии Dual Burn обеспечивает максимальную производительность процессора и видеокарты для наиболее высокой кадровой частоты без снижения производительности. Заявлено, что устройства не будут нагреваться даже при максимальных нагрузках благодаря оптимальному размещению теплопроводов, которые отводят тепло от материнской платы. Охлаждение ноутбуков Legion 7i и Lenovo Legion Y740Si происходит благодаря системе на основе испарительных камер (Vapor Chamber Cooling System).

Инженеры компании работали также над продолжительностью почти бесшумной работы устройств в автономном режиме. Гибридный режим в рамках программного обеспечения Lenovo Vantage, позволяет пользователю при необходимости вручную отключать графический процессор для продления времени автономной работы. Технология Advanced Optimus11, разработанная совместно с Nvidia, также способствует увеличению времени работы на одном заряде благодаря динамичному переключению между интегрированным графическим процессором и дискретной видеокартой в зависимости от сценариев использования. Система Lenovo Q-Control 3.0 позволяет выбирать одну из трех скоростей работы вентилятора (тихий, сбалансированный, продуктивный) в зависимости от нагрузки. Сообщается, что функция Rapid Charge Pro обеспечивает 50% заряда аккумулятора за 30 минут.

Сервис Lenovo Legion Ultimate Support бесплатно доступен для пользователей решений семейства Legion в течение одного года. Они могут получить не только ответы на свои вопросы от работников сервиса, но и узнать о малоизвестных способах оптимизации работы устройства и приемах настройки программного обеспечения.

Новый премиальный ноутбук Lenovo Legion 7i ориентирован на заядлых геймеров. Модель оборудована 15-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD (1920×1080) и со 100% охватом цветового пространства Adobe sRGB. В нем также поддерживается технология расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400.



Корпус новинки выполнен из металла серого цвета, а ее вес — 2,1 кг. Конфигурауия включает мобильные процессоры Intel Core i9 серии Н 10-го поколения (в максимальной конфигурации), накопитель до 1 ТБ PCIe SSD, а также до 32 ГБ оперативной памяти DDR4 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER с поддержкой технологии Max-Q (опционально).

Дисплей с кадровой частотой до 240 Гц обеспечивает время отклика до 1 мс благодаря технологиям OverDrive и NVIDIA G-SYNC, в нем также реализована технология Dolby Vision. Акустическая система с Dolby Atmos создает эффект присутствия.

Заявлено, что используемый в Lenovo Legion 7i аккумулятор на 80 Вт/ч обеспечивает до 8-9 часов автономной работы. Функция Rapid Charge Pro позволяет восстановить до 50% заряда за 30 минут.

В клавиатуре Lenovo Legion 7i установлена RGB-подсветка с управлением через программное обеспечение Corsair iCUE. Клавиши в ноутбуках Lenovo Legion 5i1 и Lenovo Legion 5 имеют глубокий ход клавиш (до 1,5 мм) и дополнительные 4 зоны с подсветкой RGB. Клавиатуры всех ноутбуков Lenovo Legion получили специальное покрытие, которое предупреждает стирание букв и надписей, а также износ от нажиманий кончиками пальцев. Модели оснащены полноразмерными клавишами, в том числе стрелками, цифровым блоком, большим трекпадом и специальными медиа-клавишами.

Самый тонкий и легкий игровой лэптоп Lenovo Legion Y740Si, который весит 1,7 кг, был представлен на CES 2020. Модель оборудована мобильным процессором Intel Core i9 серии H 10-го поколения, 15-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 4К (3840×2160), поддержкой технологии расширенного динамического диапазона VESA DisplayHDR 400 и Dolby Vision, а также стопроцентным охватом цветовой гаммы sRGB. Клавиатурная комбинация Fn+Q запускает пакет разгона Lenovo Q-Control 2.0. Для самого высокого уровня FPS предлагается подключить внешнюю видеокарту Lenovo Legion BoostStation.

Дополнительно повысить производительность в играх пользователи смогут благодаря усовершенствованной функции Lenovo Q-Control 3.0. Теперь она доступна на новых ноутбуках Lenovo Legion 7i, 5Pi, 5i1 и 5, а также на настольном ПК Lenovo Legion Tower 5i1. В ней можно включить режим высокой производительности, чтобы увеличить кадровую частоту и повысить напряжение питания процессора. Возможен и переход на тихий режим, чтобы не разряжать аккумулятор и снизить шум вентилятора. А в сбалансированном режиме система автоматически подстроится под открытые программы.

Система охлаждения Lenovo Legion Coldfront 2.0 также повышает производительность устройства благодаря встроенной испарительной камере и обновленной матрице тепловых датчиков. Двойная система вентиляции, которая состоит из 73 кулеров с крыльчаткой из жидкокристаллического полимера, оптимизирует работу четырех специализированных тепловых каналов для циркуляции воздуха с максимальной скоростью. Поддержка технологии Dual Burn также усиливает работу центрального и графического процессоров для достижения максимальной производительности во время игры.

С помощью программного обеспечения Lenovo Vantage можно вручную отключить видеокарту или G-SYNC через гибридный режим для увеличения времени работы аккумулятора.

Отдельные модели игровых ПК Lenovo Legion станут первыми устройствами с поддержкой новой технологии Advanced Optimus11, которая на основе физических характеристик видеокарт NVIDIA может «интуитивно определить», какой из графических источников системы лучше всего подходит для текущей нагрузки. В зависимости от того, что делает пользователь: играет в ресурсоемкие игры или выполняет рабочие задачи, технология Advanced Optimus11 автоматически переключается между интегрированной (для легких нагрузок) и дискретной видеокартой. Это позволяет увеличить срок службы аккумулятора и без дополнительных настроек достичь максимальной кадровой частоты для плавного геймплея.

Игровой ноутбук Lenovo Legion 5Pi получил 15-дюймовый IPS-дисплей с кадровой частотой до 240 Гц, разрешением Full HD (1920×1080) и яркостью до 500 нит. Дисплей получил сертификацию по стандарту VESA DisplayHDR 400 и поддерживает технологию Dolby Vision.

В максимальной конфигурации установлен мобильный процессор Intel Core i7 серии Н 10-го поколения, дискретная видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и полноразмерная клавиатура Lenovo Legion TrueStrike с функцией Anti-ghosting.

Модель Lenovo Legion 5Pi весом 2,5 кг и толщиной менее трех сантиметров поддерживает стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6. Пользователям доступны конфигурации с накопителем до 1 ТБ PCIe SSD. Корпус устройства выполнен в дизайне серого цвета (Iron Grey) с буквой «Y» с белой подсветкой. Аудиосистема с динамиками Harman Kardon поддерживает технологию Dolby Atmos.

Lenovo Legion 5Pi комплектуется аккумулятором до 80 Вт/ч, для него заявлено до 8 часов в автономном режиме. Благодаря функции Rapid Charge Pro и адаптеру питания типа Slim AC10 достаточно полчаса, чтобы восстановить заряд до 50%.

Топовые ноутбуки Lenovo Legion 5i1 и Lenovo Legion 5 работают на базе операционной системы Windows 10 и доступны с экранами 15 или 17 дюймов. Они оснащены мобильными процессорами Intel Core серии H 10-го поколения и графикой NVIDIA GeForce. Также доступны первые игровые ноутбуки Lenovo Legion 5 на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 4000 серии H.

IPS-дисплей в Lenovo Legion 5i с диагональю 15 дюймов обеспечивает разрешение Full HD (1920×1080), яркость до 500 нит и кадровую частоту до 240 Гц (144 Гц для 17-дюймовой модели). Он поддерживает расширенный динамический диапазон DisplayHDR 400 в сочетании с технологией Dolby Vision. Lenovo Legion 5i оборудовали процессорами Intel Core и дискретными видеокартами GeForce RTX 2060 (в максимальной конфигурации). Независимо от диагонали модель оснащена до 16 ГБ оперативной памяти DDR4, PCIe SSD-накопителем на 1 TБ и клавиатурой Lenovo Legion TrueStrike с функцией Anti-ghosting и подсветкой (опционально). Вес устройства составляет 2,5 кг для 15-дюймовой модели и 2,98 кг для 17-дюймовой.

Устройства Lenovo Legion 5 с диагональю 15 дюймов доступны с мобильными процессорами AMD Ryzen 7 4800 серии H (в максимальной конфигурации) и дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060. Дисплей обеспечивает кадровую частоту 144 Гц.

Все модели Lenovo Legion 5i1 и 5 поддерживают стандарт беспроводной связи Wi-Fi 6 и технологию Dolby Atmos. Новинки доступны в черном цвете (Phantom Black), получили до 8 часов автономной работы и функцию Rapid Charge Pro.

Настольный ПК Lenovo Legion Tower 5i1 может опционально оснащаться системой жидкостного охлаждения. Новинка оборудована дискретной видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER (в максимальной конфигурации). Внутри корпуса новинки — голубая LED- и RGB-подсветки, которые можно наблюдать благодаря прозрачным боковым панелям.

В конфигурацию десктопа входят топовые процессоры Intel Core и AMD Ryzen (будут доступны позже). Обновленная система охлаждения Lenovo Legion Coldfront 2.0 включает встроенный охладитель на 150 Вт и большие вентиляторы, которые улучшают циркуляцию воздуха внутри 28-литрового внутреннего пространства. Система охлаждения также оснащена испарительными камерами (Vapor Chamber Cooling System) толщиной 2 мм (в Lenovo Legion 7i) и 1,6 мм (в Lenovo Legion Y740Si), которые отводят тепло в то время, как несколько двойных кулеров обеспечивают циркуляцию воздуха по специальным каналам на максимальных скоростях.

Специально для начинающих игроков были созданы ноутбук ideapad Gaming 3i и настольный ПК ideacentre Gaming 5i. Новый ideapad Gaming 3i оборудован 15-дюймовым дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, в нем установлен мобильный процессор Intel Core i7 серии Н 10-го поколения. Конфигурации с мобильным процессором AMD Ryzen также будут доступны позже в этом году. Система охлаждения включает дополнительную трубку для отвода тепла от дискретной видеокарты, а также двойные тепловые отверстия для лучшего формирования потока воздуха.

Аудиосистема поддерживат Dolby Audio, а 15-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD (1920×1080) отличается тонкими рамками. Доступна конфигурация с кадровой частотой 120 Гц и дискретный графическим процессором NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti.

Модель может работает до 8 часов в автономном режиме. Ее вес — 2,2 кг, она представлена в двух цветах: голубом (Chameleon Blue) и черном (Onyx Black). Комфортную игру также обеспечит полноразмерная клавиатура (с цифровым блоком и полноразмерными клавишами стрелок) с голубой подсветкой и ходом клавиш 1,5 мм.

Настольный компьютер ideacentre Gaming 5i в голубом (Chameleon Blue) дизайне оборудован процессором Intel Core и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 (в максимальной конфигурации). Модели с процессорами AMD Ryzen будут доступны позже в этом году. Аудиосистема поддерживает Dolby Audio.

В линейке Lenovo анонсирован монитор Lenovo Legion Y25-25 с 24,5-дюймовой IPS-панелью с разрешением Full HD (1920×1080) и кадровой частотой до 240 Гц. Представлена и беспроводная игровая мышь Lenovo Legion M600 Wireless Gaming Mouse, способная работать автономно до 200 часов, а ее частота опроса — 1000 Гц. Игровая мышь Lenovo Legion M300 RGB Gaming Mouse имеет чувствительность до 8000 DPI и частоту опроса 1000 Гц. Дизайн новинки разработали с учетом особенностей пользователей, играющих и правой, и левой рукой. Игровая клавиатура Lenovo Legion K300 RGB20 с поддержкой технологии Anti-ghosting имеет минималистичный дизайн, изогнутый корпус и возможность настройки RGB-подсветки. Модель защищена от попадания влаги, а также позволяет пользователю запрограммировать до 24 клавиш на выполнение различных команд. Ее клавиши рассчитаны на более 20 миллионов нажатий.

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