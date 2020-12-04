Оператор облачных сервисов Baltneta получил сертификат PCI DSS 

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Baltneta – первая и единственная ИТ компания в Литве и один из немногих зарубежных операторов, активно ведущих деятельность в Украине, чьи Центры Обработки Данных получили сертификат PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard).

Как отмечается, полученный сертификат PCI DSS v3.2.1 (Level 1) подтверждает безопасность и надежность инфраструктуры Baltneta при хранении и обработке чувствительных данных платежных карт. Это позволяет финансовым учреждениям и компаниям, работающим в области e-commerce размещать свои данные в ЦОД Baltneta, что в свою очередь помогает избежать значительных начальных инвестиций в соответствующую ИТ-инфраструктуру и безопасность данных.

«На протяжении всего неординарного 2020 года, сложившаяся во всем мире ситуация придала значительное ускорение развитию онлайн-торговли и сферы финтеха. Бизнесу потребовалось в кратчайшие сроки увеличить мощности ИТ-инфраструктуры, зачастую прибегнув для этого к ресурсам облачных сервисов. Наша цель - для каждого бизнеса в Украине предоставить максимально комплексный пакет облачных услуг, удовлетворяющий самые высокие требования к обслуживанию чувствительных и критичных данных. Именно поэтому, сертификация PCI DSS, наряду с нашими уже имеющимися сертификатами дата-центров TIER3 Design/Facility и сертификатами по стандарту управления информационной безопасности и процессами ISO 27001 и ISO 20000, является еще одним доказательством того, что компания Baltneta своим клиентам оказывает услуги высокого уровня. И руководствуется при этом не только обязательствами SLA, но и стремится быть партнером, качество услуг которого обеспечивается стандартами, признанными во всем мире», – говорит директор по развитию компании Baltneta Артурас Довиденас.

Внимание всем областям, от которых зависит безопасность

Для многих бизнесов, которые непосредственно не связаны с управлением и обеспечением безопасности чувствительных данных, позаботиться о соответствии стандарту PCI DSS может быть весьма трудной задачей, требующей значительных финансовых затрат и человеческих ресурсов. Для оказания услуг по размещению данных, обеспечивающих высокий уровень безопасности, надежность которых оценивалась бы таким стандартом как PCI DSS, дата-центр должен соответствовать критериям в трех направлениях.

Во-первых - это физическая безопасность центра обработки данных. Географическая локация самого ЦОД должна быть безопасной, а доступ к находящемуся в нем оборудованию – физически ограниченным. Для обеспечения физической безопасности применяются помещения со специальной планировкой, различные системы контроля входа и видеонаблюдения.

Второй критерий – внутренняя безопасность, т. е. идентификация работников и безопасный доступ в помещения, внутреннее наблюдение и контроль за помещениями в режиме реального времени.

Третьим критерием безопасности является безопасность сети и устойчивость всех систем к киберугрозам. Для этого применяются такие средства защиты как межсетевые экраны, виртуальные частные сети, сегментация сети, обнаружение вредоносного программного обеспечения и др.

Обработка платежных карт – лишь со стандартом PCI DSS

PCI DSS (англ. Payment Card Industry Data Security Standard) – это сборник стандартов в области безопасности, который обеспечивает передовую защиту данных пользователей платежных карт и позволяет использовать их унифицированные стандарты во всем мире. О поддержке настоящего стандарта заботится Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт (PCI SSC), однако за осуществление требований стандарта ответственность несут сами операторы платежных карт.

Требования стандарта PCI DSS должны соблюдаться любой организацией, которая принимает, передает или хранит данные платежных карт пользователей, т. е. номер карточки, имя и фамилию владельца, дату срока действия, код подтверждения или PIN-код. В этот список входят коммерсанты, поставщики услуг или другие посредники, одним или другим образом принимающие участие в транзакциях, которые выполняются посредством платежных карт.

В компании Baltneta сегодня работает более 140 профессионалов в своей области. Cпециалисты компании обладают компетенциями, которые подтверждают сертификаты Microsoft, VMware, Cisco, Genesys, AWS, ITIL, Red Hat Certified Engineer, Veeam Certified Engineer, CompTIA Project+ и др.

Baltneta является частью самого крупного в северной Европе ИТ-холдинга ATEA с численностью сотрудников в 7500 и годовой выручкой более чем 3,5 млрд. евро.

«Наши специалисты на протяжении более 20 лет реализовали тысячи ИТ-проектов, требующих высокого уровня надежности, безопасности и наивысшей компетенции. В Украине нам доверяют более 160 компаний, многие из которых являются лидерами в своей области», заявил Артурас Довиденас.

Артур Довиденас

Директор по развитию

ЗАО „Балтнетос Комуникациос“

Тел.: +370 (620) 15 845

www.balt.net





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