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Sergey Petrenko

Онлайн-платформы и СМИ

2 февраля 2021 г., 19:35
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Сообщают, что Марк Закерберг на прошлой неделе общался с некоторыми австралийскими законодателями по поводу скандального законопроекта о том, что онлайн-платформы должны платить австралийским СМИ за их контент. Инициатор законопроекта, Джош Фрайденберг, возглавляющий Казначейство Австралии, сообщил, что Марк не смог убедить его отступить от своих требований и он по-прежнему уверен, что СМИ должны получить оплату за свой контент.

Кстати, Facebook уже сообщал, что может просто запретить делиться контентом СМИ в сети – мол, все равно основной смысл социальной активности не в новостном трафике, а в общении между людьми.

Из Канады сообщают – там тоже хотят, чтобы Google платил СМИ. Правда, пока это выступление одного из активистов, который утверждает, что чиновники канадского правительства над этим работают. Так что реальных подвижек там ждать и ждать.

Особенно учитывая количество сотрудников Google в Канаде – у компании там несколько офисов и весьма немаленьких, – и возможное влияние на правительство по всем возможным каналам, от межгосударственных до общественных.

Онлайн-платформы и СМИ

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