Omdia: безсерверні обчислення є найбільш швидкозростаючим хмарним сервісом

4 июля 2024 г., 10:25

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Новий аналіз Omdia показує, що ринок безсерверних обчислень досяг 19 млрд дол., причому найбільшу частку цього ринку займають гіперскейлери.

Домінуючим постачальником є AWS з 47,3% ринку, за нею слідує Microsoft Azure з 38,9%.

Omdia прогнозує, що до 2028 року цей ринок зросте до 41 млрд дол. із середньорічним темпом зростання 16,5%.

Після невеликого зниження темпів зростання у 2021-2023 роках, Omdia прогнозує, що темпи зростання відновляться і збільшаться у 2024-2028 роках. Робочі навантаження зі штучним інтелектом відіграватимуть значну роль у збільшенні доходів від хмарних обчислень.

Дослідження Omdia показують, що ринок безсерверних обчислень поділяється на три окремі категорії послуг: інструменти для обчислень і DevOps, безсерверне зберігання даних та інтеграція додатків і сервісів. Аналітики виявили, що безсерверні обчислення використовують щонайменше третина всіх хмарних розробників, і ця цифра зростає. Деякі стартапи, яким не вистачає досвіду роботи з центрами обробки даних, вважають за краще повністю перейти на безсерверні технології з самого початку, усуваючи необхідність наймати ІТ-персонал і будувати локальні об’єкти.

«Ринок безсерверних технологій розпочався з простої послуги «функція як послуга», коли розробник надсилає певний код до безсерверного сервісу, який виконує його на основі оплати за фактом, як правило, з округленням до найближчої мілісекунди, - пояснює Майкл Азофф (Michael Azoff), головний аналітик дослідницької практики хмарних технологій та центрів обробки даних компанії Omdia. - Хост-провайдер керує великою багатокористувацькою обчислювальною архітектурою, де робочі навантаження повністю адмініструються і приховані від користувача. Ця архітектура швидко розрослася, включивши в себе широкий спектр послуг. Тепер робочі навантаження можна виконувати в контейнерах, а різноманітні інструменти для розробників і DevOps доступні в розділі, який ми називаємо «Інструменти для обчислень і DevOps».

Корпоративні додатки, як правило, потребують сервісів зі збереженням стану, а робочі навантаження з великими обсягами даних потребують надійного зберігання даних. Це призвело до впровадження безсерверних сховищ, другої безсерверної категорії в аналізі Omdia. Крім того, розробники прагнуть керувати робочими процесами додатків і досягти безперебійної безсерверної інтеграції, що розглядається третьою безсерверною категорією Omdia разом з інструментами інтеграції.

«Зважаючи на те, що безсерверні технології зараз широко застосовуються і приносять значний дохід публічним хмарним гіперскалерам, велика кількість безсерверних сервісів може ускладнити для новачків визначення найкращих відправних точок і навігацію по різних варіантах», - підсумовує Азофф.

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