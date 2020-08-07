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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Одним меньше

7 августа 2020 г., 15:15
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В Украине со временем станет на одного сотового оператора меньше – CDMA-оператор «Интертелеком» сообщил, что ограничивает предоставление услуг в нескольких областях Украины в связи с отказом от части используемых частот. Причина отказа – отсутствие денег на покупку лицензии LTE, после чего частоты можно было бы использовать под услуги связи 4G.

Пока непонятно, как будет выглядеть «ограничение» – уменьшится ли покрытие или передача данных деградирует до CDMA 1x, мне кажется, что скорее второе. Но понятно, что это дорога односторонняя – не имея перспектив развития в плане связи 4G, оператор неуклонно теряет абонентов в пользу GSM-операторов, а перенос мобильного номера, который я недавно на себе протестировал, почти полностью решает проблему перехода от «Интертелекома». Так что в скором будущем с ним останутся только те абоненты, которые пользуются городскими номерами («Интертелеком» только лет 10 назад получил сотовый код, а до этого раздавал номера из городских пулов) и только те, кто использовал сервис в основном для голосовой связи в удаленных местностях.

Одним меньше


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