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Объединенная структура FireEye и McAfee Enterprise получила новое название — Trellix

19 января 2022 г., 17:15
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Объединенная структура FireEye и McAfee Enterprise получила новое название — Trellix

Symphony Technology Group запустила Trellix, новый бизнес, который построен на базе объединения ранее приобретенных активов - McAfee Enterprise и FireEye.

Как отмечается, новый бизнес обеспечит инструменты для расширенного обнаружения и реагирования или XDR для организаций, которые сосредоточены на ускорении технологических инноваций за счет машинного обучения и автоматизации.

Название созвучно trellis - основы, используемой для поддерживания активно растущих вьющихся растений.

Trellix должна обеспечить заказчиков технологиями безопасности, которые обучаются и адаптируются для защиты развивающихся бизнес-операций от самых передовых разработок и подходов злоумышленников.​

Экосистема XDR компании должна предоставить клиентам возможность использовать более 600 собственных и открытых технологий безопасности. По словам представителей Trellix, предоставляя CISO более полную картину ситуации, больший контроль и исчерпывающий контекст угроз, компания позволит сэкономить им время и даст возможность действовать более решительно по устранению угроз.

«Поскольку современные организации стремятся к цифровому преобразованию, для обеспечения постоянных инноваций, роста и отказоустойчивости им требуется прочная основа безопасности», - заявил в своем заявлении генеральный директор Trellix Брайан Пальма (Bryan Palma). - «Платформа Trellix XDR эффективно защищает наших клиентов, поскольку мы реализуем безопасность с помощью автоматизации, машинного обучения, расширяемой архитектуры и анализа угроз».

STG в октябре объявила, что намерена объединить McAfee Enterprise и FireEye после приобретения обеих компаний в начале года - FireEye за 1,2 млрд долл. в июне и McAfee Enterprise за 4 млрд долл. в марте. Первый совместный релиз двух компаний был выпущен в ноябре - речь шла о новых возможностях облачной безопасности в Amazon Web Services и интеграции с Amazon Inspector, автоматизированной службой проверки безопасности.

Этот продукт предоставил клиентам AWS анализ поведения FireEye Helix и расширенные возможности реагирования на обнаружение с помощью машинного обучения в сочетании с Amazon Inspector. FireEye Helix - это платформа управления безопасностью на основе SaaS-решения, разработанная на AWS.

Не все бывшие подразделения McAfee Enterprise присоединятся к новой компании. Позднее в этом квартале STG планирует запустить портфолио McAfee Enterprise Secure Service Edge как отдельный бизнес, включая Cloud Access Security Broker, Secure Web Gateway и Zero Trust Network Access. Неизвестно, получит ли бизнес новое имя.

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