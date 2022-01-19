Обнаружена еще одна уязвимость системы многофакторной аутентификации облачного сервиса Box

19 января 2022 г., 16:35

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Компания Varonis Systems выявила новую уязвимость в системе многофакторной аутентификации (MFA) облачного хранилища Box, использующей дополнительную проверку пользователя при помощи SMS-сообщений. Это уже второй способ обхода MFA в Box, обнаруженный за последнее время. Он может быть использован злоумышленниками для кражи и компрометации корпоративных данных. При этом даже не требуется доступ к телефону атакуемого.

Большое количество организаций сегодня выбирают именно облачные хранилища. Для организации доступа к данным они могут воспользоваться MFA, реализуемой при помощи специальных приложений, таких как Okta Verify и Google Authenticator, или SMS-сообщений.

Многофакторную аутентификацию, как дополнительный способ защиты пользовательских аккаунтов, используют многие поставщики облачных сервисов. Box, после ввода логина и пароля, предлагает выбрать один из способов прохождения второго этапа аутентификации: при помощи приложения с использованием технологии ТОТР, либо SMS-сообщения. При этом сам код отправляется в SMS-сообщении только тогда, когда пользователь переходит к форме проверки. В противном случае сообщение не отправляется, однако система аутентификации Box все равно формирует файл cookie, который может быть перехвачен злоумышленником, обладающим украденными адресом электронной почты и паролем.

Получив cookie, злоумышленник может перенаправить процесс MFA на форму, предусматривающую использование ТОТР. При этом система безопасности Box не проверяет, какой именно способ был выбран пользователем при регистрации и не отслеживает, принадлежит ли ему копия приложения, используемого для получения одноразового пароля. Это дает хакерам возможность получить доступ к учетной записи без использования телефона жертвы.

«Многофакторная аутентификация пользователей сегодня рассматривается многими компаниями как панацея, предотвращающая угрозы безопасности данных. Однако, надежность такой системы во многом зависит от ее реализации. Многофакторная аутентификация может сформировать ложное ощущение безопасности, но ее использование вовсе не гарантирует, что данные надежно защищены», – считает Тал Пелег (Tal Peleg), старший исследователь безопасности в Varonis.

Специалисты Varonis считают, что использование MFA не исключает необходимости использования подхода, ориентированного на данные, в вопросах обеспечения безопасности информационных систем. В любом случае организации нужно контролировать как использование многофакторной аутентификации в своих сервисах, так и работу с самими данными.

Ранее исследовательская группа компании Varonis обнаружила способ обхода многофакторной аутентификации для учетных записей сервиса Box, использующих приложения-аутентификаторы, такие как Google Authenticator.

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