В конце 2021 г. Apple выбилась в лидеры рынка смартфонов

20 января 2022 г., 9:25

Согласно подсчетам Strategy Analytics, благодаря высоким продажам iPhone 13, в особенности на территории Китая, спустя три квартала Apple удалось возвратить себе статус лидера мирового рынка смартфонов.



В финальной четверти прошлого года доля вендора достигла 22%. Впрочем, квартальные продажи выросли лишь на 1% из-за проблем в цепочках поставок компонентов и готовых продуктов.



Справедливости ради, стоит отметить, что нарушения в цепочках поставок наиболее сильно ударили по менее крупным вендорам, что можно рассматривать как дополнительное конкурентное преимущество для лидеров рынка.



Samsung спустилась на вторую позицию, оставив за собой пятую часть глобальных продаж. Тор-3 замкнула Xiaomi.

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