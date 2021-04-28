Arm представила новые функции и технологии экосистемы Neoverse

28 апреля 2021 г., 16:15

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Демонстрируя приверженность дорожной карте Neoverse, компания ARM рассказала вчера о некоторых новых возможностях Neoverse N2 и Neoverse V1, — платформ, которые были представлены в сентябре прошлого года.

Обеспечивая по сравнению с N1 общий прирост быстродействия на 50% с улучшением его в 1,8 раза для ряда векторных рабочих нагрузок и в 4 раза — для машинного обучения, Neoverse V1 является первым в новой категории предложений Arm, ориентированных на производительность. Neoverse V1 предоставляет партнёрам Arm нужную им гибкость в проектировании SoC для приложений, более зависимых от производительности и пропускной способности центрального процессора.

Самая широкая микроархитектура, когда-либо созданная Arm, с добавлением масштабируемых векторных расширений (SVE), обеспечивает Neoverse V1 лидерство в производительности на ядро ​​и долговечности кода.

Несколько недель назад Arm представила архитектуру Armv9 с целью удовлетворения глобального спроса на повсеместную специализированную обработку данных. Neoverse N2 стала первой платформой, основанной на архитектуре Armv9 и реализующей присущие ей улучшения безопасности, энергоэффективности и производительности.

N2 имеет на 40% более высокую однопоточную производительность, чем N1, при одинаковых с ней уровнях мощности и эффективности на единицу площади. N2 масштабируема от вычислений с высокой пропускной способностью, например, в гипермасштабируемом облаке (1,3-кратное улучшение NGINX по сравнению с N1), до сценариев граничных вычислений и 5G с обработкой пакетов DPDK в 1,2 раза быстрее, чем N1. Превосходная производительность N2 из расчёта на поток и лучшее в отрасли соотношение производительности к расходуемой мощности, позволяют снизить совокупную стоимость владения (TCO) для пользователей.

Neoverse N2 — первая платформа с SVE2, функцией Armv9, которая не только значительно повышает эффективности вычислений от облака до до периферии, но также упрощает программирование и переносимость SVE для более широкого набора сценариев, таких как машинное обучение, цифровая обработка сигналов, мультимедиа и 5G.

Также в этот вторник было объявлено о выпуске самой продвинутой в отрасли технологии решёточных (mesh) межсоединений, позволяющей раскрыть преимущества производительности и экономичности Neoverse V1 и N2.

CMN-700, является ключевым элементом для создания высокопроизводительных SoC на базе этих архитектур. Основываясь на успехе CMN-600, она обеспечивает этапное улучшение по всем аспектам, от числа ядер и размеров кеш-памяти до количества и типов подключенных устройств памяти и ввода-вывода, делает возможными сценарии следующего поколения для мульти-чипов, расширений памяти и ускорителей.

Постоянно растущий список партнёров Arm, подвигающих преимущества Neoverse на инфраструктурных рынках, включает в себя Marvell, MeitY, Oracle, AWS, Alibaba Cloud и Tencent.

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