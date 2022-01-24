Lenovo нацелила моноблок ThinkCentre M90a Pro Gen 3 на задачи видеоконференций

24 января 2022 г., 11:55

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Представленный Lenovo новый моноблок ThinkCentre M90a Pro Gen 3 представляет собой обновление устройства All-in-One (AIO) для бизнеса премиум-класса.

Как отмечается, в данном решении появились новые возможности, которые позволяют преобразовать устройство в “умный” ПК для продуктивной и совместной работы. Он оснащен процессорами Intel Core 12-го поколения вплоть до i9 на платформе Intel Q670 с технологией vPro. Кроме того, устройство получило 23,8-дюймовый QHD-дисплей, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5, множество вариантов встроенной памяти и портов ввода-вывода. Необычно для AIO, но новый моноблок также оснащен входами HMDI 2.0 и DisplayPort, которые позволяют подключить второй дисплей, а также многофункциональной подставкой с возможностью поворота на 90 градусов.

По заявлению производителя, именно внедрение технологий для конференций и безопасности выделяет его среди других:

• В стандартной комплектации ThinkCentre M90a Pro Gen 3 оснащен камерой с возможностью наклона, микрофонами и двумя динамиками по 3 Вт для проведения видеоконференций.

• Дополнительная база для конференц-связи оживляет совместную работу. Два микрофона с широким радиусом охвата и технологией шумоподавления на основе искусственного интеллекта и четыре динамика, разработанные Harman, превращают ThinkCentre M90a Pro в ПК для групповых конференций. Оптимизированное для Microsoft Teams устройство со встроенным кабелем USB Type-C также может быть подключено к совместимому ноутбуку и по требованию быстро превращать любое пространство в переговорную комнату.

• ThinkCentre M90a Pro Gen 3 также имеет опциональную возможность обнаружения присутствия человека с помощью технологии Intel Context Sensing, поэтому система будет “просыпаться” при приближении человека и автоматически блокироваться, когда он уходит.

• Нейронное шумоподавление Intel GNA снижает фоновые шумы при коллективной работе.



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