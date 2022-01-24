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IBM продала активы Watson Health частному инвестору

24 января 2022 г., 12:45
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Как стало известно, IBM продала  ряд программных продуктов и других активов из своего бизнеса Watson Health частной инвестиционной компании Francisco Partners.

Информация о сделке пришла спустя год после того, как появились первые предположения о том, что IBM Watson Health, вероятнее всего, будут обособлены от компании. В феврале прошлого года The Wall Street Journal сообщила, что руководство Голубого гиганта рассматривает вариант вывода подразделения на биржу.

WSJ тогда сообщал, что направление Watson, связанное со здравоохранением ежегодно приносит около 1 млрд долл., при этом оставаясь убыточным.

IBM и Francisco Partners не раскрывают детали сделки. Последняя также приобретает ряд программных продуктов для обработки медицинских изображений, а также направления Clinical Development, Social Program Management и линейку решений Micromedex. Сделка также охватывает MarketScan, специальный набор данных.

Как отмечается, сделка позволит IBM сосредоточиться на развитии гибридных облачных технологий и сегменте ИИ. Этот шаг находится в ряду решений, уже предпринимаемых компанией, в частности, в ноябре прошлого года был финиширован процесс по отделению бизнеса, связанного с управляемой инфраструктурой, который теперь развивает независимая компания Kyndryl Holdings.

Рынки здравоохранения и технологии продолжают быть направленным на IBM. Например, вспомогательное предприятие компании Red Hat, имеет существенное присутствие в секторе здравоохранения со своими программными продуктами. В сегменте технологических услуг IBM внесла ряд приобретений в течение последних кварталов для расширения своих облачных консалтинговых предложений.

Том Росамилия (Tom Rosamilia), старший вице-президент подразделения ПО IBM, отметил, что компания продолжит развивать направление IBM Watson в рамках более широких задач, связанных с ИИ, а также будет поддерживать своих клиентов и партнеров из индустрии здравоохранения.

Стоит также напомнить, что Francisco Partners совместно с Elliott Management в 2016 г. приобрела у Dell Technologies бизнес, связанный с Quest Software и SonicWall. Недавно эти активы были проданы за 5,4 млрд долл. другой инвестиционной компании Cleanlake Capital  Group.

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