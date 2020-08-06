Novus анализирует продажи розничной сети «на лету» посредством SAP CAR

6 августа 2020 г., 16:05

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Решение SAP CAR (SAP Customer Activity Repository) позволяет компании Novus собирать, обрабатывать и оперативно анализировать данные по продажам по всей сети своих супермаркетов. После обработки чековых данных они используются в учетных системах и системе отчетности, создавая основу для многих процессов управления розничной торговлей, таких как торговый маркетинг, ценообразование, анализ активности и корзины покупателя, прогнозирования спроса, а также управления товарными остатками в магазинах и распределительных центрах. Партнером по внедрению и поддержке проекта стала компания Benoy.

«Мы запустили в продуктивную эксплуатацию SAP CAR DTA в начале июня текущего года и уже имеем положительный результат. Например, благодаря тому, что мы получаем данные из наших магазинов каждые полчаса-час, существенно уменьшаются пиковые нагрузки на инфраструктуру при агрегации информации для переноса в учетную систему. Оценка данных из чеков выполняется «на лету», и возможные погрешности не попадают в целевые системы, что, в свою очередь, значительно сокращает время на исправление таких ошибок», – говорит Вадим Задворнов, директор ERP и BI в Novus

Инновационный инструмент SAP CAR позволяет загружать все чеки и анализировать каждый из них (акции, которыми воспользовался покупатель, приобретенные товары и т.п.), а также строить математическую модель, благодаря которой можно планировать ассортимент товаров, осуществлять онлайн-проверку их наличия и прогнозировать пополнение на полках. Более того, система предоставляет информацию о товарах, срок годности которых истекает, или товарах, которые представлены неэффективно или отсутствуют.

«Решения SAP позволяют не только трансформировать и контролировать основные хозяйственные процессы, но и анализировать данные по продажам в магазинах и через интернет-портал. Благодаря технологии SAP CAR компания Novus может оптимизировать процесс ценообразования, а также моделировать товарный ассортимент, улучшать свой сервис для покупателей, анализируя их предпочтения, и, как следствие, быть более клиентоориентированной торговой сетью», – считает Максим Матяш, директор SAP Ukraine.

Novus представлен на украинском рынке с 2009 г. и входит в литовскую группу BT Invest. Компания развивает торговые объекты разных форматов площадью от 400 до 7000 кв.м, в том числе – франчайзинговые. Кроме Киева и области магазины ритейлера также представлены в Ровно, Черкассах, Тернополе, Николаеве и городе Корец (Ровенская обл.).

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