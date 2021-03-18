SAP Marketing Cloud допомагає Novus налаштувати персоналізовані комунікації з кожним клієнтом

18 марта 2021 г., 15:55

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Роздрібна мережа Novus посилює концентрацію на важливих для покупців процесах: релевантні персоналізовані промо для кожного клієнта. Для реалізації цієї мети було вибране рішення для автоматизації маркетингу – SAP Marketing Cloud. Партнером з впровадження виступила компанія СT Cloud – партнер SAP.

Реалізація проекту здійснювалась у період пандемії – всі роботи проводились у віддаленому режимі. У компанії Novus існують системи для роботи з клієнтськими даними, аналітикою, чеками та комунікацією. Раніше усі промо-кампанії запускались по сегментах, які формувались виходячи з категорії споживача. Але такий підхід узагальнював клієнтську базу і не приносив бажаного відгуку. Впровадження централізованої системи управління комунікаціями SAP Marketing Cloud допомогло реалізувати омніканальні комунікації з персоналізованими промо. Рішення з’єднує дані з усіх систем, аналізує промо і формує актуальну пропозицію для кожного клієнта.

«Завдяки впровадженню SAP Marketing Cloud у спеціалістів мережі з’явилась можливість реалізовувати персоналізовані маркетингові комунікації з кожним клієнтом у потрібний час. Такі активності допомагають збільшити кількість учасників з картами лояльності і підвищити ефективність промо-кампаній за рахунок нових комунікаційних механік. Налаштовано аналітичну звітність, яка допомагає відслідковувати результати кампаній, поведінку сегмента у різні періоди часу, порівнювати сегменти між собою та їхню поведінку у різних категоріях і магазинах. Завдяки спільній роботі з СT Cloud вдалось врахувати всі особливості роздрібного бізнесу і впровадити рішення у заплановані строки», – каже Анна Сидорова, керівник CRM-платформи Novus.

Компанія планує і надалі вдосконалювати існуючі алгоритми та налаштовувати нові сценарії завдяки інтеграції з соціальними мережами, мобільним застосунком та інтернет-магазином. Це допоможе підняти на більш якісний рівень той клієнтський досвід, який отримують покупці.

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