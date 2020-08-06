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Eset представила комплексное решение для защиты организаций в условиях удаленной работы

6 августа 2020 г., 15:35
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Eset представила комплексное решение для защиты организаций в условиях удаленной работы

Компания Eset представила новое комплексное решение Remote Workforce Offer для обеспечения всесторонней защиты корпоративной сети и конфиденциальной информации в условиях удаленного режима работы. Это решение обеспечивает обнаружение программ-вымогателей и атак нулевого дня, а также улучшает безопасность важных корпоративных данных.

В состав решения входят: защита рабочих станций; защита файловых серверов; анализ в облачной песочнице; полнодисковое шифрование; управление защитой на основе облачных технологий.

Переход на удаленный режим работы многих компаний поспособствовал увеличению рисков для их кибербезопасности. Среди опасностей, с которыми столкнулись организации, – утечка или похищение конфиденциальных данных, перехват информации злоумышленниками на уровне интернет-трафика, заражение вредоносным ПО и получение несанкционированного доступа к корпоративной сети. В частности, с начала года вдвое увеличилось количество сетевых атак через RDP и существенно вырос процент выявленных веб-угроз и вредоносных электронных писем.

Для защиты корпоративной среды Eset разработала Remote Workforce Offer, который обеспечивает эффективное обнаружение неизвестных угроз с помощью решений для защиты рабочих станций и файловых серверов в сочетании с продуктом Eset Dynamic Threat Defense, который осуществляет анализ подозрительных образцов в облачной песочнице.

Кроме этого, в состав нового решения входит продукт Eset Full Disk Encryption, который обеспечит дополнительную защиту корпоративной информации с помощью полнодискового шифрования. Благодаря этому продукту зашифрованные данные будут недоступны для прочтения без специального пароля, что поможет предотвратить несанкционированный доступ к конфиденциальной информации в случае кражи или заражения устройства.

Управление продуктами и обзор безопасности сети осуществляется с помощью облачной консоли Eset Cloud Administrator. Этот сервис простой в использовании и не требует покупки дополнительного оборудования, что позволяет сэкономить средства организации и упростить обеспечение защиты корпоративной сети.


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