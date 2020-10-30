Результаты мирового рынка смартфонов превзошли ожидания аналитиков

30 октября 2020 г., 12:27

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Несмотря на очередной спад, мировая индустрия смартфонов по итогам третьего квартала продемонстрировала первые признаки восстановления. Согласно подсчетам IDC, с июля по сентябрь 2020 г. отгружено 353,6 млн устройств, вследствие чего спад по измерителю «YoY» не превысил 1,3%. Ранние прогнозы аналитиков предсказывали спад не менее чем на 9%.

Мировой рынок постепенно выходил на былые темпы развития после весеннего локдауна. Особенно высокий спрос наблюдался на развивающихся рынках, в частности на втором по объемам — индийском. Высокие показатели роста также были отмечены в Бразилии, Индонезии и РФ. С другой стороны, сравнительно зрелые рынки Китая, Западной Европы и Северной Америки вполне ожидаемо остались в минусе. Спад был усилен переносом на месяц старта продаж iPhone 12 и возникшим в связи с этим отложенным спросом.

Samsung сохранила верхнюю строку рейтинга, причем вендору удалось незначительно улучшить прошлогодний результат. Индийский рынок оказался для корейского вендора крупнейшим — на него пришлось не менее 15% общих поставок. Особенным спросом пользовались модели в ценовом диапазоне до 250 долл. Северная Америка — второй крупнейший для Samsung рынок хорошо встретил как модели недорогой серии А, так и премиум-модели Note 20 и Note 20 Ultra.

У Huawei продолжается черная полоса, связанная с санкциями правительства США. В текущем квартале налицо ухудшение результатов как на международных рынках, так и в Китае (-15%). Это привело к общему спаду в размере 22%.

Другой китайский вендор — Xiaomi — напротив продолжает увеличивать обороты и по итогам рассматриваемого периода даже сумел впервые опередить Apple. На Поднебесную по-прежнему приходится свыше половины (53%) поставленных вендором смартфонов. Решения из недорого портфолио вендора в авангарде с Redmi 9 одинаково хорошо расходились как в Китае, так и в Индии. Внимание пользователей в третьем квартале также было подогрето весьма интересными новинками Redmi K30 Ultra и MI 10 Ultra.

Apple впервые оказалась на четвертой строке рейтинга. Хотя фиксировались стабильные продажи одиннадцатого поколения и SE, спад превысил 10% из-за ожиданий iPhone 12.

vivo возвратилась в Тор-5 во многом благодаря высокому росту продаж в Индии моделей стоимостью менее 200 долл.

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