КПК військового ступеню захисту Panther DH8 вже в Україні

21 апреля 2023 г., 12:25

За заявою roda computer, в нашій країні розпочато продажі нового КПК військового ступеню захисту Panther DH8. Зазначено, що це найновіший КПК Roda на базі процесора Intel Atom, а також найлегша модель в лінійці продуктів виробника. Як один з небагатьох пристроїв в області повністю захищених портативних комп'ютерів, він пропонує високу продуктивність та тривалу роботу в поєднанні з великою кількістю інтерфейсів з військовими роз'ємами, такими як роз'єми Fischer. На додаток до MIL-STD-810H, пристрій, сертифікований за стандартом IP65, а також відповідає стандарту MIL-STD-461G за версією Ground Army.



Зазначено, продукція roda розроблена таким чином, щоб забезпечити адаптацію до конкретних програмних вимог, наприклад, роз'ємів, модифікацій шасі або монтажних рішень.

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