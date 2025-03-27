Немічна «сила бренду»

27 марта 2025 г., 17:05

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Нематеріальні активи світових корпорацій мають капіталізацію, співставну з сукупним світовим валовим продуктом. Суттєву частину цих нематеріальних активів складає вартість брендів. Провідні виробники їх дбайливо плекають - забезпечити стійкий збут в довгостроковій перспективі.

Високотехнологічним бізнесам не можна розслаблятися. Привид Nokia, лідера продажу мобільних телефонів початку нульових, нагадує про примхи долі. Недарма так часто цитують Льюїса Керолла: “потрібно бігти з усіх ніг, щоб тільки залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше”.

В серверах тримати планку потребує величезних зусиль. Регулярно оновлюються процесори, платформи під них, стандарти пам’яті, накопичувачі. Постійно виникають нові тренди: відмова від власної інфраструктури на користь хмари, IoT, edge, графічні обчислення. Щось стає стовповою дорогою, щось виявляється бульбашкою. Оскільки наперед нічого не відомо, індустрія відстежує усе. І продукує усе.

Потім виявляється, технології, що гаряче обговорюються вищими світовими колами, не мають відношення до реального життя. Попит формує не глобальна мода, а локальні користувачі, з їх специфічними обставинами, скелетами у шафах і успадкованими болями. Вони може і воліли би скористатися «силою бренду», але до походу в аптеку хтось має розібратися зі станом речей, поставити діагноз і призначити щадне лікування. Звісно, фармацевти поводяться на ринку активніше лікарів, але це не змушує нас молитися на виробників. До профільних фахівців довіри більше.

Добре бути здоровим та багатим. Не всім так щастить.

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