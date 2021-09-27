LeverX проведет бесплатные курсы для разработчиков SAP-систем

27 сентября 2021 г., 14:13

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Компания LeverX Group объявила о запуске бесплатных офлайн-курсов для студентов последних курсов и выпускников ИТ-специальностей, желающих освоить перспективные профильные направления. Лучшие слушатели получат возможность стать частью LeverX Group: их ждут предложения по официальному трудоустройству и опыт работы в проектах компании.



Будущим слушателям курсов предлагается освоить одно из четырех направлений на выбор:

• SAP ABAP-разработка;

• Backend-разработка на Node.js;

• Frontend-разработка на базе фреймворка SAPUI5;

• Программирование на Java.



Приём заявок уже стартовал для всех желающих пройти курсы https://www.leverxpeople.com.ua/.



Программа рассчитана на имеющих минимально необходимую техническую базу: одним из условий зачисления на курс станет выполнение тестового задания и онлайн-интервью с командой LeverX Group.



Первый курс – разработка на языке ABAP – посвящен изучению высокоуровневого языка программирования, созданного компанией SAP. Именно на языке ABAP написаны наиболее важные продукты SAP и именно ABAP используется сегодня для построения расширения систем управления бизнес-процессами крупнейших мировых компаний.



От слушателей требуется понимание базовых алгоритмов и знание основ программирования (функционального и ООП), понимание принципов работы баз данных. По итогам курса выпускники:

• получат отличное понимание основ работы систем SAP в простых и сложных ландшафтах,

• научатся разрабатывать различные приложения на языке АВАР – от классических функциональных модулей и отчетов до браузерных Web-приложений.



Для желающих освоить Backend-разработку на Node.js необходимым требованием станет знание JavaScript и основ алгоритмизации, а также наличие базовых навыков программирования на любом языке. Дополнительным преимуществом будет знание Express, TypeScript или другого стека технологий и наличие собственного Git-репозитория с кодом.

В ходе занятий слушатели:

• освоят создание и тестирование приложений с использованием Node.js и TypeScript,

• научатся работать с базами данных и применять различные методологии проектирования.

Лучших студентов ждет приглашение на позицию Junior Node.js Developer на реальном проекте вместе с командой LeverX Group.



Курс Frontend-разработки на базе фреймворка SAPUI5 подразумевает наличие профильного образования и знание HTML/СSS/JS. Слушателям предстоит:

• научиться разрабатывать одностраничные приложения на основе архитектуры MVC,

• использовать различные шаблоны проектирования, создавать лаконичный и понятный другим разработчикам код, а также собственные приложения на базе SAPUI5 – фреймворка, который является ключевым трендом на рынке разработки ERP-решений.



Слушатели курса по программированию на Java будут изучать Java Core, Spring Framework, CI/CD и паттерны проектирования, чтобы в итоге научиться создавать собственные приложения. Первый проект им предстоит подготовить уже в ходе учебы. Для зачисления на курс необходимо владеть знаниями об алгоритмах и структурах данных, основами ООП сетевых технологий и теории реляционных баз данных.



Общим и существенным требованием ко всем соискателям является владение английским языком на уровне Intermediate и выше.



Первое занятие состоится уже 11 октября. Программа рассчитана на 1,5 месяца и включает 10 трехчасовых занятий. Обязательной частью обучения станет выполнение домашних заданий для оценки качества получаемых знаний. Именно так будут определены лучшие студенты, которые, помимо официального сертификата о прохождении курса, смогут претендовать на одно из вакантных мест в команде LeverX Group.

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