В сегменте baseband-процессоров отмечен рекордный объем выручки

23 марта 2021 г., 15:05

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Согласно оценкам Strategy Analytics, благодаря стремительному развитию сетей 5G мировой рынок baseband-процессоров в 2020 г. достиг уверенного роста в размере 25%, что позволило впервые выйти на объем продаж в размере свыше 26,8 млрд долл.

Сегмент baseband-процессоров стандарта 5G отчитался восьмикратным увеличением выручки в годовом сравнении. Именно благодаря ему рынок показал уверенный рост несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, торговую войну между США и Китаем, дефицитом отдельных компонентов.

Ключевым поставщиком чипов остается Qualcomm, за которой по итогам года оказалась 43% общерыночной выручки. После двух кряду лет снижения поставок компания возвратилась к росту благодаря чипам для iPhone 12. Причем, процессоры с поддержкой 5G обеспечили Qualcomm свыше половины общей выручки.

На значительном удалении разместились HiSilicon и MediaTek, контролирующие по 18% рынка каждая. Благодаря выполненному по нормам технологического процесса 7 нм, сравнительно недорогому семейству Dimensity 5G SoC, по итогам нынешнего года компания имеет все шансы выйти на вторую строку рейтинга. HiSilicon, напротив, вследствие проблем у Huawei может вынужденно поделиться своей долей с конкурентами. Замкнули первую пятерку Samsung LSI и Intel.

На рынках чипов с поддержкой 2G и 3G компания Unisoc сохраняет уверенное лидерство. Благодаря высокому спросу со стороны развивающихся рынков, в особенности Индии, компания имеет все шансы отменно показать себя и в сегменте 4G.

Специализирующиеся на поставках baseband-процессоров для применения в IoT Altair Semiconductor (Sony), Nordic Semiconductor, Sequans также показали высокую динамику развития.

Ожидается, что Apple, как новый игрок на рынке благодаря выкупленному у Intel модемному бизнесу, заявит о себе в ближайшие несколько лет.

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