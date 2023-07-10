Модульний ноутбук Framework 16 підтримує зміну графіки

10 июля 2023 г., 15:35

+33

голоса Tweet

Концепція модульного ноутбука, запропонована компанією Framework, отримала свій розвиток, і за 13-дюймовою з’явилась 16-дюймова платформа, серед цікавих особливостей якої варто відзначити можливість вибору графічного адаптера.



Ми вже знайомили з цією концепцією, але варто коротко нагадати, що головна її ідея полягає в можливості, що надається користувачам самостійно збирати ноутбук із замовлених ними модулів. За задумом глави компанії Framework Нірава Пателя (Nirav Patel), такий підхід максимально продовжить життєвий цикл платформи. І, судячи з того, що лінійка модульних ноутбуків розширюється, ця концепція знайшла відгук клієнтів.



Анонс 16-дюймового модульного лептопа Framework 16 був зроблений ще наприкінці березня, але тільки зараз стали відомі деякі його технічні деталі. Чесно кажучи, очікував від цього проєкту більшого, але, схоже, доведеться ще почекати більших подробиць. Річ у тому, що найцікавішим нововведенням Framework 16, на мій погляд, є модульність системного рівня, що передбачає заміну модулів графічного адаптера. Але поки що ця інформація не розкривається, хоча термін виходу на ринок Framework 16 намічено на кінець поточного року.



Проте, вже розкрито деталі, що стосуються дисплея, системи зберігання та блоку живлення. Виявляється, вбудований монітор моделі Framework 16 дає змогу заміну силами користувача. Але вибір екранів відсутній, оскільки пропонується лише одна РК-панель з роздільною здатністю 2600x1600 з матовою поверхнею та співвідношенням сторін 16:10. За заявою виробника, її характеристики були підібрані таким чином, щоб задовольнити запити як творців контенту, так і гравців. Її частота оновлення – 165 Гц. При цьому колірне охоплення становить 100% у системі DCI-P3. Час реакції пікселя – 9 мс, статична контрастність – 1500:1, а максимальна яскравість – 500 ніт.

Цікаво, що на старті продажів дисплей не підтримує сенсорного керування, але надалі може з'явитися сенсорний. Ось тільки не зрозуміло, чи проводитиме виробник обмін або користувачеві доведеться займатися реалізацією вже модуля дисплея, що став непотрібним, самостійно.

Пропонований у комплекті з Framework 16 блок живлення з роз'ємом IEC C5 забезпечує потужність 180 Вт. Але можна замовити й БП USB PD 3.1 за допомогою 240 Вт, мабуть, для більш продуктивної графіки. Але знову-таки деталі стануть відомі пізніше.



Підсистема пам'яті пропонує два слоти SO-DIMM для встановлення модулів DDR5-5600 об'ємом до 32 ГБ. Компанією пропонуються планки на 8, 16 та 32 ГБ. А вбудована система зберігання може бути сформована за допомогою двох роз'ємів PCIe 4.0 M.2: сокет 2280 підтримує до 8 ТБ, а 2230 – до 2 ТБ. Виробник комплектує систему SSD Western Digital SN810. В анонсі було згадано про можливість використання відсіків розширення ноутбука навіть для нарощування сховища. Для цього передбачалося долучити здвоєний M.2 SSD, що дозволить отримати до 16 ТБ. Але поки що доводиться чекати подробиць.



А вас приваблює концепція модульного ноутбука та ще й зі змінною графікою?

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys