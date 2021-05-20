Framework – модульные ноутбуки выходят на рынок

20 мая 2021 г., 13:39

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Приходилось ли вам самостоятельно ремонтировать или хотя бы чистить от пыли ноутбук? Те кто пытался, наверняка по достоинству оценят предложенное стартапом модульное решение, которое призвано максимально упростить не только ремонт, но и модернизацию портативного компьютера.

Символичное название этого стартапа в применении к создаваемым им решениям лучше всего перевести как «каркас». Дело в том, что предлагаемые Framework ноутбуки по сути представляют собой каркасы для наращивания функциональности по выбору владельца. По замыслу основателя компании Нирава Пателя (Nirav Patel), предложенный ею подход позволит максимально продлить жизнь мобильной платформе.



Конструкция этих «каркасных» ноутбуков предусматривает установку модулей, каждый из которых маркирован QR-кодом с адресом для загрузки инструкции для его установки. По признанию Нирава Пателя, замена большей части из таких модулей требует не более нескольких минут при наличии обычной отвертки, которая даже входит в комплект поставки. Хотя идея модульности не нова, но ключевой особенностью подхода, реализованного при создании данного решения, стала простота и удобство.

Заменяемой является и материнская плата с интегрированным в нее процессором, поскольку современные мобильные чипы идут под распайку.



Примечательно, что модульность конструкции не привела к ощутимому увеличению размеров корпуса, позволяющего установить 13-дюймовый экран, – лэптоп от Framework оказался даже тоньше и легче, чем 13-дюймовый Apple MacBook Pro.

Модульный подход реализован и в самом модуле с коммуникационными портами, который включает набор карт расширения, каждая со своим интерфейсом, включая USB-C, USB-A, HDMI, DisplayPort, MicroSD и т. д.

Framework объявила о начале приема предзаказов, и самое доступное решение в линейке обойдется в $749, которое поступает покупателю в разобранном виде. А за $999 прибывает уже собранный ноутбук. В эту цену входит платформа с процессором Intel Core i5-1135G7, 8 ГБ оперативной памяти, SSD на 256 ГБ и ОС Windows 10 Home. Более производительная конфигурация за $1399 включает чип Intel Core i7-1165G7, ОЗУ DDR4 объемом 16 ГБ, SSD емкостью 512 ГБ и ОС Windows 10 Home. А топовая модификация за $1999 предлагает процессор Core i7-1185G7, 32 ГБ ОЗУ, SSD на 1 ТБ и ОС Windows 10 Pro. Имеется также возможность наращивания оперативной памяти до 64 ГБ, а SSD до 4 ТБ. Как видим, речь идет о достаточно продвинутых системах, где не стали идти на компромисс с производительностью.

В связи с нынешней непростой ситуацией с доступностью комплектующих компания обещает в июне начать отправку заказов для тех, кто профинансировал стартап на ранней стадии сбора средств. После их удовлетворения начнется прием заказов в Канаде. Ожидается, что к концу года география обслуживания будет расширена на Европу и Азию.

А насколько подходит вам предложенный модульный подход?

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