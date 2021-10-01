Мировые поставки смартфонов среднего ценового диапазона выросли на 37%

1 октября 2021 г., 11:05

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Глобальные поставки 5G-смартфонов среднего ценового диапазона (200-399 долл.) по итогам второй четверти 2021 г. увеличились на 193% "YoY", – информирует Counterpoint Research. При этом их доля в общих поставках 5G-моделей всего лишь за квартал расширилась с 32 до 37%.



Высокая позитивная динамика была обеспечена стабильным спросом со стороны Китая и Северной Америки, стремительным насыщением китайскими вендорами имеющихся продуктовых линеек 5G-моделями, появлением доступных 5G-чипсетов (серии Qualcomm 400 и MediaTek 700), а также агрессивным расширением покрытия 5G-сетей на емких рынках США, Японии, Великобритании, Таиланда и Германии.



Если в начальной четверти 2021 г. аналитики насчитали 146 доступных потребителям 5G-моделей стоимостью 200-399 долл., то уже по итогам второго квартала на мировом рынке насчитывалось почти 200 подобных моделей.



Ключевым вендором 5G-смартфонов из среднего ценового сегмента признана vivo, за которой оказалось 30% мирового рынка и 90% – китайского. Во многом благодаря линейкам S9 и X60, всего за год присутствие 5G-моделей в общих поставках вендора увеличилось с 28 до 80%.



Вторую позицию с долей в размере 23% взяла OPPO. С помощью смартфонов A55 и A93 еще один китайский игрок сумел успешно заполнить высвободившиеся из-под Huawei широкие рыночные территории Поднебесной.



Samsung замкнул Тор-3. При этом, не в последнюю очередь за счет моделей A52 и M42, доля вендора за год выросла с 1 до 8%, а присутствие вендора заметно укрепилось в США и Индии.



Xiaomi за год расширила подконтрольную долю с 9 до 16%. Двигателем для вендора оказались модели K40 и Mi 11 Lite, активно набиравшие популярность на европейском рынке, в особенности во Франции и Испании.



realme запустила realme 8 5G в Европе по цене менее 250 долл. и, тем самым расширила глобальное присутствие с 1 до 6%.

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