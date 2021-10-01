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Мобильный троян снимает деньги у 10 миллионов пользователей Android-устройств

1 октября 2021 г., 11:35
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По информации, предоставленной Zimperium zLabs, новое вредоносное ПО GriftHorse было встроено как минимум в 200 вредоносных приложений, многим из которых удалось обойти защиту Google Play, официального хранилища приложений для Android.

Исследователи считают, что операторы, стоящие за троянцем, сумели с ноября 2020 года заразить более 10 миллионов устройств, по крайней мере, в 70 странах, что обеспечило им стабильный приток нелегальных доходов, исчисляемый миллионами долларов в месяц.

Инфицированные приложения выглядят вполне невинно, это игры, переводчики, утилиты для знакомств, заказа продуктов. К настоящему времени они были загружены не менее 500 млн раз.

После установки троянец GriftHorse, написанный в Apache Cordova, начинает бомбардировать пользователя сообщениями о выигранных фальшивых призах, а затем, в зависимости от их геопозиции, перенаправляет будущие жертвы на локализованные веб-страницы. Там «в целях верификации» их просят предоставить номера телефонов, после чего, без их ведома и согласия, подписывают на премиальные услуги.

Поскольку взносы относительно невелики (от $35 в месяц) многие пользователи просто не замечают подозрительные транзакции, что позволяет преступникам «доить» их на протяжении многих месяцев с минимальными шансами возврата украденных средств.

Чтобы избежать обнаружения операторы вредоносного ПО используют изменяемые веб-адреса. «Проверка на стороне сервера позволяет ускользнуть от динамического анализа сетевых коммуникаций и поведения», – сообщает команда zLabs.

Поставленная в известность об угрозе Google оперативно удалила из Google Play указанные вредоносные программы, однако эти приложения остаются доступными на сторонних площадках.

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