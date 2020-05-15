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Мировые ИТ-расходы сократятся на 8%

15 мая 2020 г., 13:35
Мировые ИТ-расходы сократятся на 8%

Пандемия коронавируса влечет за собой рецессию мировой экономики. Это, в свою очередь, вынуждает CIO пересматривать статьи расходов на технологии и услуги, отдавая предпочтение «критически важным», а не тем, которые нацелены на рост либо трансформацию. Таким образом, в нынешнем году глобальные ИТ-расходы не превысят 3,4 трлн долл. Ожидаемый аналитиками из Gartner результат окажется на 8% хуже прошлогоднего.

Все ключевые сегменты уйдут в минус, а направления, объединяющие устройства и ЦОД покажут наиболее глубокий провал. В то же время, вследствие того, что COVID-19 продолжает стимулировать интерес к удаленной работе и обучению, ряд подсегментов ИТ-рынка покажут здоровый рост. К примеру, расходы на публичные облачные услуги увеличатся в 2020 г. на 19%. Направления облачной телефонии и облачных конференций вырастут на 8,9% и 24,3% соответственно.


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