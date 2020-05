Главная » Новости HP представила защищенные хромбуки корпоративного класса 15 мая 2020 г., 13:05 +11

голос Tweet HP Inc. анонсировала выпуск новых ноутбуков, призванных, по заявлению компании, удовлетворить растущие потребности бизнес-пользователей по всему миру и помочь сотрудникам, которые были вынуждены перейти на режим удаленной работы, сохранять свою продуктивность, где бы они ни находились.



Все чаще компании внедряют облачные решения и инфраструктуру виртуальных рабочих столов (VDI) для повышения безопасности и сокращения издержек. В условиях пандемии выросла потребность в устройствах, расширяющих возможности работы с веб-приложениями и виртуальными рабочими столами. Согласно опросу компании, около 60% пользователей, работающих дома во время самоизоляции, используют свои персональные компьютеры. Это представляет значительный риск для кибербезопасности. Результаты опроса также показали, что во время работы сотрудники регулярно используют в среднем 22 облачных приложения.



«Сегодня предприятия и сотрудники приспосабливаются к новым условиям работы из дома, и они как никогда нуждаются в безопасных и простых в использовании облачно-ориентированных устройствах, – отметил Энди Роудс, руководитель подразделения корпоративных персональных систем HP Inc. – Наши новые ноутбуки серии Chromebook созданы специально для бизнес-пользователей, которые могут работать откуда угодно. Мы гордимся тем, что сотрудничаем с Google в сфере внедрения инноваций, которые помогают компаниям расширять свои ресурсы, предлагать новые возможности для пользователей и удивлять их».



Ноутбуки HP Elite c1030 Chromebook Enterprise, HP Pro c640 Chromebook Enterprise и HP Chromebook Enterprise 14 G6 специально разрабатывались с учетом современных условий работы.



Высокая защищенность и производительность устройств являются отличительными чертами нового портфолио HP Chromebook. Ноутбуки призваны повысить продуктивность мобильной работы сотрудников при активном использовании облачных технологий. Благодаря возможности обновления Chrome Enterprise продукты этой серии обеспечивают высокую управляемость и безопасность корпоративного уровня, а также отличаются исключительной доступностью в использовании, что позволяет ИТ-подразделениям экономить время и деньги.



«Правильные инструменты для мобильной работы сейчас важны как никогда. Обеспечение безопасной среды для сотрудников, поддержка их продуктивности, возможность доступа к решениям для командной работы и централизованного контроля ИТ-отдела удаленно, имеет первостепенное значение, – сказал Джон Соломон, вице-президент Chrome OS в Google. – Благодаря Chrome Enterprise сотрудники могут сразу же приступать к работе, а ИТ-администраторы получают возможность эффективно и безопасно управлять всем парком оборудования. Мы рады сотрудничать с HP и обеспечивать пользователей высококачественными устройствами HP Chromebook Enterprise, которые отвечают всем современным потребностям удаленных сотрудников».



Ноутбук HP Elite c1030 Chromebook Enterprise обеспечивает максимальный комфорт при работе с веб-приложениями, полную виртуализацию рабочих столов и приложений для Android благодаря безрамочному дисплею с опциональной защитой HP Sure View Reflect, диагональю 13,5 дюйма, соотношением сторон 3:2 и отношением площади экрана к корпусу 90,1% — это самый высокий показатель среди всех устройств серии Chromebook.



Новейшие процессоры Intel 10 поколения гарантируют выдающуюся производительность, при этом активная система охлаждения позволяет работать в режиме многозадачности и запускать ресурсоемкие приложения и инструменты для видеоконференций, поддерживая до 12 часов автономной работы.

Высокий уровень безопасности. Новая модель является первым в мире устройством серии Chromebook, которое оснащено интегрированной технологией защиты экрана от посторонних глаз - HP Sure View Reflect, позволяющей моментально, в одно нажатие кнопки, скрыть содержимое экрана. Интегрированный сканер отпечатков пальцев и встроенный выключатель веб-камеры обеспечивает дополнительную уверенность, как пользователям, так и ИТ-специалистам.



Производительность премиум-класса. Это первое устройство серии Chromebook для бизнеса, которое принимает участие в инновационной программе Intel Project Athena и представляет собой новый класс современных ноутбуков. Наличие адаптера Wi-Fi 6 с технологией HP Extended Range Wireless LAN и опциональная поддержка сетей LTE обеспечивает быстрый доступ к данным и широкие возможности для совместной работы в режиме реального времени, а также подключение к сети в любом месте, где это потребуется.



Забота об экологии. В поддержку концепции устойчивого развития верхняя крышка ноутбука на 75% выполнена из переработанного алюминия, клавиатура – на 50% из переработанного пластика, а корпус динамиков – из океанического пластика. При разработке ноутбука инженеры стремились обеспечить выполнение требований рейтинга EPEAT Gold в двадцати странах – таким образом, новинка станет первым устройством серии Chromebook, которое будет соответствовать требованиям этого общепризнанного стандарта в сфере устойчивого развития.



Ноутбук HP Pro c640 Chromebook Enterprise – самый тонкий в мире ноутбук серии Chromebook для бизнеса с диагональю 14 дюймов в стильном алюминиевом корпусе, который призван облегчить работу пользователей в облачных системах. Устройство создано на базе новейших процессоров Intel 10 поколения и может работать до 12 часов без подзарядки. Также модель поддерживает технологию быстрой зарядки HP Fast Charge, которая позволяет заряжать батарею до 90% за 90 минут.



Высокий уровень надежности. Ноутбук соответствует строгим требованиям военного стандарта MIL-STD и оснащен клавиатурой, которая выдерживает проливание до 350 миллилитров воды.

Функции безопасности корпоративного класса. Технология HP Privacy Camera с интегрированной шторкой помогает защитить камеру от взлома, а опциональный сканер отпечатков пальцев обеспечивает пользователям быстрый доступ к устройству.



Удобные возможности для командной работы. Устройство оснащено адаптером Wi-Fi 6 с фирменной технологией расширения зоны покрытия, что делает процесс подключения к сети более удобным, увеличивая при этом сетевую производительность. Возможность раскрыть экран на 180 градусов, встроенная веб-камера и встроенная звуковая система обеспечивают комфортную совместную работу, а интегрированный порт HDMI устраняет необходимость в приобретении адаптеров.



Кроме того, в портфолио появилась обновленная модель HP Chromebook Enterprise 14 G6, которая обеспечивает высокую производительность и новые функциональные возможности для повышения продуктивности фронтлайн-персонала. Клавиатуру этого ноутбука можно протирать с помощью обычных очищающих и дезинфицирующих салфеток. Пользователи могут с легкостью расширить свое рабочее пространство благодаря поддержке HDMI и USB-C. Устройство обеспечивает более 13,5 часов автономной работы и поддерживает функцию быстрой зарядки HP Fast Charge, а технология HP Privacy Camera позволяет предотвратить удаленный доступ к камере. Пользователям также доступна улучшенная производительность беспроводной сети Wi-Fi за счет фирменной технологии HP Extended Range Wireless LAN.

